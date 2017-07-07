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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Банки и расчеты
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Кредитование в мае замедлилось

07.07.2017

Несмотря на постепенное смягчение кредитно-денежной политики, темпы роста кредитования в мае снова замедлились. С одной стороны, реальный сектор с трудом восстанавливает инвестиционную активность, с другой – почти ежемесячное снижение ставки рефинансирования заставляет менеджеров ком­паний выжидать в надежде на появление более выгодных условий заимствований. Несколько ускорилось кредитование населения, но его объемы невелики.

Активы банковской системы с начала года сократились на 4,4%, в т.ч. за май – на 0,4%, до 61,7 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов подросла в мае на 2,2%, до 25,7 млрд. BYN, а валютная – сократилась на 9,6%, до 35,96 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 4,1%, а валютная – сократилась на 9,6%.

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в мае снизилось на 1,9% по сравнению с апрелем, до 35,24 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – почти на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 5 месяцев т.г. объем выданных кредитов сократился на 1,7%. При этом кредитный портфель банков уменьшился с начала года на 4,3% (в т.ч. в мае – на 1,9%), до 37,8 млрд. BYN.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов сократился на 1,4%, до 16,5 млрд. BYN, а валютных – на 6,4%, до эквивалента 21,3 млрд. BYN (11,39 млн. USD), в т.ч. в мае – на 1,5% и 2,2% соответственно.

При этом на 1 июня т.г. предприятиям негосударственной формы собственности выданы кредиты на сумму 11,4 млрд. BYN (что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,6% – чем на начало года), госпредприятиям – 15,1 млрд. (снижение в мае на 3% и на 3,9% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,13 млрд. (-0,8% в мае и +4,8% за 5 месяцев), населению – 7,53 млрд. BYN (рост на 2,1 и 5,3% соответственно).

В целом требования банков и Банка развития к экономике за 5 месяцев т.г. сократились на 1,4%, в т.ч. в мае – на 1,7%, до 36,8 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 3,7%, до 26,6 млрд. BYN (-3,1% в мае). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 4,5%, до 3,7 млрд. BYN (-1,8% в мае), а в валюте – снизились на 6,9%, до 7,8 млрд. BYN (-3,7% в мае) или в долларовом эквиваленте – до 4,18 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в руб­лях сократилась с начала года за счет мая на 5,7%, до 4,8 млрд. BYN, а в валюте – на 3,1%, до 10,36 млрд. BYN (5,55 млрд. USD).

Требования банков к физлицам за 5 месяцев т.г. выросли на 5,3% (в т.ч. в мае – на 2,1%) и на 1 июня т.г. составили 7,53 млрд. BYN, а в валюте сократилась на 10,5%, до 59 млн. BYN в эквиваленте.

В общем объеме доля краткосрочных кредитов в мае сократилась на 1,7 п.п., до 25,5%, а долгосрочных соответственно на столько же выросла и составила 74,5%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 43% кредитов, частных компаний – 32,5, небанковских финансовых организаций – 3,2%, физлиц – 21,4%.

По-прежнему скромным остается уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Его портфель за год сократился на 11,6% и на 1 июня составил 7,6 млрд. BYN. Правда, в марте–мае т.г. кредитование МСП несколько оживилось, но остается в диапазоне 1250–1270 млн. BYN в месяц.

Медленные темпы роста кредитования позволили предприятиям несколько сократить долговую нагрузку. На погашение кредитов банков и займов в январе–апреле т.г. было направлено почти 1,9 млрд. BYN, что на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом отношение данных расходов к выручке сократилось с 25,9% до 23,5%, в т.ч. в сельском хозяйстве – с 17,3 до 13,7%, в промышленности – с 33,4 до 28,9%, строительстве – с 18,2 до 15,9%. Однако в торговле этот показатель вырос с 23,2 до 24,8%. В результате коэффициент закредитованности снизился с 319,6% на 1 января т.г. до 306,6% на 1 апреля, а коэффициент общей закредитованности – с 691,2% до 673% соответственно. Тем не менее на 1 мая 2017 г., по данным Белстата, задолженность по кредитам и займам по сравнению с началом года выросла всего на 1,3%, причем на долю просроченной задолженности приходилось 5,5% общей задолженности (на 1 января – 4,4%).

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле в мае сократилась на 0,5 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 5 месяцев на 28,2%, 1830,9 млн. BYN, несмотря на сокращение в мае на 10,8%. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 77%, а просроченной задолженности – сократилась с 33,3 до 23%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 июня составили 456,4  млн. BYN, увеличившись на 8,9% за год, причем в мае они сократились сразу на 25%, а валютные – 704 млн. USD – на 61% больше при сокращении в мае – на 4,9%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 14,4%, до 35,1 млн. BYN (-1,4% за май), а валютная – на 16,5%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,7 млн. BYN в эквиваленте, что на 16,6% меньше, чем на 1 января т.г.

СТАВКИ кредитного рынка меняются разнонаправленно (см. таблицу). Ставки по валютным и долгосрочным рублевым инструментам физлиц возросли. Регулярное снижение ставки рефинансирования, казалось бы, должно подстегнуть удешевление кредитов. Но банкиры с большой осторожностью подходят к заемщикам, чье финансовое положение остается неблагоприятным, а обеспечение – недостаточным. С другой стороны, спрос на деньги все еще ограничивается слабой инвестиционной и потребительской активностью.

Таблица

Средние ставки, % годовых

01.06.2016

01.06.2017

01.06.2017

Изменение

за месяц

за год

Юридические лица

Краткосрочные рублевые

27,4

15

13,9

-1,1

-13,5

Долгосрочные рублевые

21,8

13,4

13

-0,4

-8,8

Краткосрочные валютные

9

6,4

6,6

0,2

-2,4

Долгосрочные валютные

9,1

7,5

7,9

0,4

-1,2

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

7,7

8,7

12,3

3,6

4,6

Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам

6,5

6,2

5,2

-1

-1,3

Спрэд по краткосрочным валютным кредитам

4,6

4,9

5,1

0,2

0,5

Спрэд по долгосрочным валютным кредитам

5,6

5,7

4,8

-0,9

-0,8

Физические лица

Краткосрочные рублевые

28,8

15,9

14,4

-1,5

-14,4

Долгосрочные рублевые

23

14,6

14,7

0,1

-8,3

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

6,9

7,5

11,1

3,6

4,2

Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам

3,5

2,3

1,7

-0,6

-1,8

Средневзвешенный спрэд

5,04

5,27

5,34

0,07

0,3

Автор публикации: Константин АЛЕХИН

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