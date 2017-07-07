Кредитование в мае замедлилось

Несмотря на постепенное смягчение кредитно-денежной политики, темпы роста кредитования в мае снова замедлились. С одной стороны, реальный сектор с трудом восстанавливает инвестиционную активность, с другой – почти ежемесячное снижение ставки рефинансирования заставляет менеджеров ком­паний выжидать в надежде на появление более выгодных условий заимствований. Несколько ускорилось кредитование населения, но его объемы невелики.

Активы банковской системы с начала года сократились на 4,4%, в т.ч. за май – на 0,4%, до 61,7 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов подросла в мае на 2,2%, до 25,7 млрд. BYN, а валютная – сократилась на 9,6%, до 35,96 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 4,1%, а валютная – сократилась на 9,6%.

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в мае снизилось на 1,9% по сравнению с апрелем, до 35,24 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – почти на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 5 месяцев т.г. объем выданных кредитов сократился на 1,7%. При этом кредитный портфель банков уменьшился с начала года на 4,3% (в т.ч. в мае – на 1,9%), до 37,8 млрд. BYN.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов сократился на 1,4%, до 16,5 млрд. BYN, а валютных – на 6,4%, до эквивалента 21,3 млрд. BYN (11,39 млн. USD), в т.ч. в мае – на 1,5% и 2,2% соответственно.

При этом на 1 июня т.г. предприятиям негосударственной формы собственности выданы кредиты на сумму 11,4 млрд. BYN (что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,6% – чем на начало года), госпредприятиям – 15,1 млрд. (снижение в мае на 3% и на 3,9% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,13 млрд. (-0,8% в мае и +4,8% за 5 месяцев), населению – 7,53 млрд. BYN (рост на 2,1 и 5,3% соответственно).

В целом требования банков и Банка развития к экономике за 5 месяцев т.г. сократились на 1,4%, в т.ч. в мае – на 1,7%, до 36,8 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 3,7%, до 26,6 млрд. BYN (-3,1% в мае). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 4,5%, до 3,7 млрд. BYN (-1,8% в мае), а в валюте – снизились на 6,9%, до 7,8 млрд. BYN (-3,7% в мае) или в долларовом эквиваленте – до 4,18 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в руб­лях сократилась с начала года за счет мая на 5,7%, до 4,8 млрд. BYN, а в валюте – на 3,1%, до 10,36 млрд. BYN (5,55 млрд. USD).

Требования банков к физлицам за 5 месяцев т.г. выросли на 5,3% (в т.ч. в мае – на 2,1%) и на 1 июня т.г. составили 7,53 млрд. BYN, а в валюте сократилась на 10,5%, до 59 млн. BYN в эквиваленте.

В общем объеме доля краткосрочных кредитов в мае сократилась на 1,7 п.п., до 25,5%, а долгосрочных соответственно на столько же выросла и составила 74,5%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 43% кредитов, частных компаний – 32,5, небанковских финансовых организаций – 3,2%, физлиц – 21,4%.

По-прежнему скромным остается уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Его портфель за год сократился на 11,6% и на 1 июня составил 7,6 млрд. BYN. Правда, в марте–мае т.г. кредитование МСП несколько оживилось, но остается в диапазоне 1250–1270 млн. BYN в месяц.

Медленные темпы роста кредитования позволили предприятиям несколько сократить долговую нагрузку. На погашение кредитов банков и займов в январе–апреле т.г. было направлено почти 1,9 млрд. BYN, что на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом отношение данных расходов к выручке сократилось с 25,9% до 23,5%, в т.ч. в сельском хозяйстве – с 17,3 до 13,7%, в промышленности – с 33,4 до 28,9%, строительстве – с 18,2 до 15,9%. Однако в торговле этот показатель вырос с 23,2 до 24,8%. В результате коэффициент закредитованности снизился с 319,6% на 1 января т.г. до 306,6% на 1 апреля, а коэффициент общей закредитованности – с 691,2% до 673% соответственно. Тем не менее на 1 мая 2017 г., по данным Белстата, задолженность по кредитам и займам по сравнению с началом года выросла всего на 1,3%, причем на долю просроченной задолженности приходилось 5,5% общей задолженности (на 1 января – 4,4%).

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле в мае сократилась на 0,5 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 5 месяцев на 28,2%, 1830,9 млн. BYN, несмотря на сокращение в мае на 10,8%. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 77%, а просроченной задолженности – сократилась с 33,3 до 23%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 июня составили 456,4 млн. BYN, увеличившись на 8,9% за год, причем в мае они сократились сразу на 25%, а валютные – 704 млн. USD – на 61% больше при сокращении в мае – на 4,9%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 14,4%, до 35,1 млн. BYN (-1,4% за май), а валютная – на 16,5%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,7 млн. BYN в эквиваленте, что на 16,6% меньше, чем на 1 января т.г.

СТАВКИ кредитного рынка меняются разнонаправленно (см. таблицу). Ставки по валютным и долгосрочным рублевым инструментам физлиц возросли. Регулярное снижение ставки рефинансирования, казалось бы, должно подстегнуть удешевление кредитов. Но банкиры с большой осторожностью подходят к заемщикам, чье финансовое положение остается неблагоприятным, а обеспечение – недостаточным. С другой стороны, спрос на деньги все еще ограничивается слабой инвестиционной и потребительской активностью.

Таблица

Средние ставки, % годовых 01.06.2016 01.06.2017 01.06.2017 Изменение за месяц за год Юридические лица Краткосрочные рублевые 27,4 15 13,9 -1,1 -13,5 Долгосрочные рублевые 21,8 13,4 13 -0,4 -8,8 Краткосрочные валютные 9 6,4 6,6 0,2 -2,4 Долгосрочные валютные 9,1 7,5 7,9 0,4 -1,2 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 7,7 8,7 12,3 3,6 4,6 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам 6,5 6,2 5,2 -1 -1,3 Спрэд по краткосрочным валютным кредитам 4,6 4,9 5,1 0,2 0,5 Спрэд по долгосрочным валютным кредитам 5,6 5,7 4,8 -0,9 -0,8 Физические лица Краткосрочные рублевые 28,8 15,9 14,4 -1,5 -14,4 Долгосрочные рублевые 23 14,6 14,7 0,1 -8,3 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 6,9 7,5 11,1 3,6 4,2 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам 3,5 2,3 1,7 -0,6 -1,8 Средневзвешенный спрэд 5,04 5,27 5,34 0,07 0,3

Автор публикации: Константин АЛЕХИН