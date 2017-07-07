Необходимо внести в кон­тракты работников бюд­жетной организации дополнения, предусматривающие возможность ежегодного пересмотра установленного повышения тарифной ставки (оклада) (сейчас все получают 50%). Иначе ежегодный пересмотр будет изменением существенных условий труда (поскольку размер повышения яв­но не увеличится) с необходимостью уведомления и оформления дополнительных соглашений к контрактам.

Как оформить такое поручение вышестоящей организации?

В соответствии с подп. 2.5 п. 2 Декрета Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дис­циплины» (далее – Декрет № 29) контракт, заключенный с работником, должен предусматривать дополнительные меры стимулирования труда, в т.ч. повышение тарифной ставки (не более чем на 50%, если больший размер не предусмотрен законодательством).

При заключении нанимателем с работником контракта в нем в обязательном порядке должны предусматриваться дополнительные меры стимулирования труда.

Дополнение в контракты с работниками бюджетной организации необхо...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист