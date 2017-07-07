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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Вопрос-ответ

Повышение тарифной ставки

07.07.2017

Необходимо внести в кон­тракты работников бюд­жетной организации дополнения, предусматривающие возможность ежегодного пересмотра установленного повышения тарифной ставки (оклада) (сейчас все получают 50%). Иначе ежегодный пересмотр будет изменением существенных условий труда (поскольку размер повышения яв­но не увеличится) с необходимостью уведомления и оформления дополнительных соглашений к контрактам.

Как оформить такое поручение вышестоящей организации?

В соответствии с подп. 2.5 п. 2 Декрета Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дис­циплины» (далее – Декрет № 29) контракт, заключенный с работником, должен предусматривать дополнительные меры стимулирования труда, в т.ч. повышение тарифной ставки (не более чем на 50%, если больший размер не предусмотрен законодательством).

При заключении нанимателем с работником контракта в нем в обязательном порядке должны предусматриваться дополнительные меры стимулирования труда.

Дополнение в контракты с работниками бюджетной организации необхо...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года
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