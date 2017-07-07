Три опоры восстановления: найти и удержаться

Белорусское правительство считает, что отечественная экономика в текущем и последующих годах будет расти. Планы на пятилетку и проекты прогноза на 2018 г. предполагают 3 основных источника экономического роста. Это функционально-структурные изменения в экономике, создание новых высокопроизводительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала, рассказали представители государственных органов на конференции «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?».

Положительные темпы роста в этом году можно назвать здоровым ростом и выходом из рецессии, заявил на конференции первый заместитель министра финансов Максим Ермолович. Правда, пока эти темпы невелики. Но у страны есть ресурсы, появляется и возможность обеспечения эффективных инвестиционных проектов. Все зависит от того, насколько быстро «инвестиционный голод» основных потребителей, привыкших к директивному кредитованию, будет замещаться средствами, получаемыми на рыночной основе.

Структурные изменения, необходимые для такого замещения, в представлении правительства не заходят слишком далеко. Прежде всего, по планам правительства, это должно быть развитие перспективных форм хозяйствования, в т.ч. малого и среднего предпринимательства, частных компаний, в т.ч. с участием иностранного капитала, государственно-частное партнерство, интегрированные корпоративные структуры типа холдингов, внедрение доверительного управления госсобственностью. Вторая составляющая – повышение эффективности привлечения, распределения и использования финансовых ресурсов. Уже не первый год строятся планы развития институтов финансового рынка, внедрения программно-целевого метода в бюджетном процессе, ориентированного на результат, распределение средств на конкурсной основе, сокращение объемов директивного кредитования в рамках госпрограмм и мероприятий, обеспечение равного доступа всех участников рынка к кредитам, ужесточение бюджетных ограничений. Остановка всегда за малым: заменить механизмы «ручного управления» в экономике рыночными и в целом сократить гипертрофированную распределительную и конт­ролирующую роль государства.

Поэтому предполагается улучшить бизнес-среду путем совершенствования оргструктур управления, в т.ч. управления госсобственностью, перехода от директивного к индикативному планированию, создания равных условий для всех форм хозяйствования, снятия излишних административных барьеров, развития конкуренции, эффективного антимонопольного регулирования, введения оцен­ки регулирующего воздействия. Важное место в планах возобновления роста играет снижение общей налоговой нагрузки и ее выравнивание для всех субъектов хозяйствования, упрощение налогового администрирования, гармонизация институтов Беларуси и стран-­партнеров, либерализация и упрощение ценообразования. Одновременно придется обеспечить сбалансированность бюджетов всех уровней, сориентировать денежно-кредитную политику на обеспечение целевого уровня роста экономики при приемлемой инфляции, ограничивать импорт, стимулировать экспорт, сбережения и инвестиции.

Роль приватизации здесь, по-видимому, будет довольно скромной, а она сама – по-прежнему точечной. Международные организации тоже больше говорят о повышении эффективности и прозрачности госсектора. У госпредприятий могут быть разные результаты, цели и ориентация на внешние рынки, отметил на конференции страновой экономист представительства Всемирного банка в Беларуси Кирилл Гайдук. Поэтому подходы к их реструктуризации должны различаться. Если рост возобновится, то многие предприятия загрузят свои производственные мощности, повысится спрос на труд, но, чтобы наращивать экспорт, необходимо выходить на новые рынки, создавать новые продукты. Для этого важно встраивание в глобальные производственные цепочки, например, через создание СП. Что касается устойчиво убыточных предприятий, то их придется выводить с рынка через банкротство. Необходимо повышать пособие по безработице, чтобы защитить доходы тех, кто временно оказался в непростой ситуации. Поэтому реформа предприятий должна быть комплексной, чтобы сгладить издержки трансформации.

ТРАДИЦИОННО другим важным ис­точником экономического роста объявлено создание новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом производительность труда (по ВДС) в стране должна достичь не менее 75% среднеевропейской в соответствующих отраслях. Добиться этого власти надеются с помощью перечисленных выше «структурных изменений». А в качестве стимула предлагается ввести для предприятий и органов госуправления KPI с показателем «рост числа высокопроизводительных рабочих мест».

НЕ МЕНЕЕ традиционна третья груп­па источников роста – экспорт. Это неизбежно при синдроме «малой открытой экономики». Не считая страну самодостаточной, руководство ищет выход во внешнеторговых операциях. Поэтому прогнозы роста тесно завязаны на спрос стран-партнеров, валютных курсов, со­глашения о ценах и объемах поставок сырья и энергоносителей. Необходимо принимать меры, способные увеличить экспорт отечественных товаров и услуг, в т.ч. их финансовую, тарифную и дипломатическую поддержку. Но, поскольку импортоемкость белорусской экономики довольно высока, прогнозы экспорта неизбежно «завязываются» на допустимые объемы импорта – исходя из объемов прогнозируемых доходов текущего счета, прямых инвестиций и внешних заимствований, выплат по внешнему долгу и ЗВР, коэффициента реинвестирования доходов нерезидентами и т.п. Таким образом, складывается цепочка: рост ВВП зависит от наращивания экспорта, но не должен сопровождаться чрезмерным увеличением импорта и долгов.

Следовательно, темпы роста экономики определяются возможностями наращивания экспорта, снижением импортоемкости и общими валютными ограничениями на импортные поставки. Прогнозные расчеты проводились при предположении отсутствия ограничений по производственным мощностям и достаточности денежного предложения. Предполагается также, что спрос на иностранную валюту будет обусловлен исключительно потребностями импорта, т.е. будут нейтрализованы каналы, направленные на валютные спекулятивные операции и использование валюты в качестве сред­ства сбережения.

Од­на из главных проблем – поиск источников финансирования. Необходимо восстановить объем инвестиций в основной капитал. Но при этом в текущем и последующих годах правительство и Нацбанк вынуждены сокращать директивное кредитование государственных программ и мероприятий. Планируется, что лимит директивных кредитов в 2018 г. не будет превышать 1 млрд. BYN. Взамен придется искать новые подходы к субсидированию организаций АПК, в т.ч. вопросов финансирования их текущей деятельности, строительства жилья.

По нашим данным, оптимальной на следующий год считается такая структура инвестиций, где около 40% составят собственные средства предприятий, 20% – иностранные вложения, 14% – средства населения, 12% – бюджетные источники. Заметим, что это не столь необычный расклад: в 2012 г. собственные средства предприятий составляли как раз 40%, а в 2005-м – даже 44%. Но доля иностранного капитала и населения всегда была гораздо ниже, а «выезжали» инвестиции именно на бюджетных и льготных кредитных ресурсах. Компенсировать их падение в 2015–2016 гг. за счет других каналов – одна из наиболее сложных и необходимых задач. К сожалению, каскад девальваций и высокие процентные ставки существенно сократили собственные ресурсы предприятий и населения. Не приходится надеяться на долгосрочные инвестиционные кредиты банков. Поэтому не исключено, что ресурсы придется искать в иных источниках.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ