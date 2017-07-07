Об индексах изменения стоимости в строительстве за июнь 2017 г.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», на основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 30 июня 2017 г. № 6) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на июнь 2017 г.

l.l. общие индексы изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов для применения к стоимости прочих материалов и прочих машин, учтенных в составе ресурсно-сметных норм в соответствии с разработанной проектносметной документацией в базисных ценах на января 2006 г., при определении стоимости строительно-монтажных работ по областям и г. Минску; ремонтно-строительных работ; реставрационновосстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям согласно приложениям 1, 2, 3;

1.2. статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций июнь 2017 г. к маю 20l7 г., согласно приложению 4;

1.3. статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия июнь 2017 г. к июню 2016 г. согласно таблице 4.1;

1.4. индексы изменения стоимости укрупненных групп машин и механизмов, кранов башенных, кранов грузоподъемных (кроме кранов башенных) согласно приложению 5 (таблицы 5.1–5.3);

1.5. индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций (арматура, стальные детали лесов, растворы, приготовленные в построечных условиях) для применения при определении стоимости строительства объектов по проектно-сметной документации, разработанной в базисных ценах на 1 января 2006 г., согласно приложению 6;

1.6. индексы изменения стоимости прочих работ и затрат май 2017 г. к апрелю 2017 г. согласно приложению 7;

1.7. индексы изменения стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов для определения стоимости прочих материалов и прочих машин в текущем уровне цен на объектах специализированного мелиоративного и водохозяйственного строительства, выполняемых подрядными организациями ГО «Белводхоз», согласно приложению 8 (таблицы 8.1, 8.2) объектах метрополитена, выполняемых УП «Минскметрострой», согласно приложению 8 (таблица 8.3), сметная документация на строительство которых разработана в базисных ценах на января 2006 г.;

1.8. средневзвешенные цены и индексы изменения стоимости материалов-представителей (таблицы l, 2, 6), эксплуатации машин-представителей и общий индекс изменения стоимости эксплуации машин и механизмов (таблица 7), цены (тарифы) и индексы изменения стоимости эксплуатации кранов башенных (таблица 8) Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, книга 2, согласно приложению 9;

1.9. индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для применения в других целях (к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 г.) по областям и г. Минску; ремонтностроительных работ; реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям согласно приложениям 10 (таблицы 10.1, 10.2), 11, 12;

1.10. индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для применения в других целях (к стоимости в базисных ценах 1991 года) по областям и г. Минску по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм, согласно приложению 13 (таблицы 13.l, 13.2).

2. При определении стоимости строительства объектов в текущем уровне цен, сметная документация на строительство которых разработана в базисных ценах на 01.01.2006 (01.01.1991), финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, в 2017 году расчеты за выполненные работы в течение нормативного срока строительства производить в соответствии с пунктами 5–7 приказа Минстройархитектуры от 27 января 2017 г. № 11 «Об индексах изменения стоимости в строительстве в 2017 году».

3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

3.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.

Автор публикации: Первый заместитель Министра А.В. КРУЧАНОВ