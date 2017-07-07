Зарплата за время социального отпуска

Может ли наниматель установить в коллективном договоре воз­можность сохранения заработной платы на время отдельных кратковременных социальных отпусков (в связи со смертью родственника, в связи со вступлением в брак и др.)?

Законодательство о труде предусматривает право работника на получение трудовых и социальных отпусков. В соответствии со ст. 150 ТК к социальным относятся следующие отпуска: по беременности и родам; по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; в связи с получением образования; в связи с катастрофой на ЧАЭС; по уважительным причинам личного и семейного характера.

Право на социальные отпуска работников не зависит от продолжительности, места и вида работы, наименования и организационно-правовой формы ор­ганизации.

На время социальных отпусков сохраняется прежняя работа и в случаях, предусмотренных ТК или коллективным договором, соглашением, – заработная плата.

Таким образ...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист