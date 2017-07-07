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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Вопрос-ответ

«Одинокая мать» - это кто?

07.07.2017

Что понимать под термином «одинокая мать» нанимателю, планирующему сокращение штата работников: отсутствие записи об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка, разведенные женщины, получающие алименты, или другое?

Согласно ст. 268 ТК не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет), кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также по основаниям, предусмотренным п.п. 2, 4, 5, 7– 9 ст. 42 ТК и ст. 47 ТК.

Правовой неопределенности понятия «одинокая мать» в ТК посвящено решение Конституционного Суда от 18.09.2014 № Р-946/2014 «О понятии «одинокая мать» в трудовых правоотношениях». В нем отмечено, что...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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