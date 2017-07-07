Вопрос-ответ
Комиссия дистрибьютора в бухучете
Организация реализует продукцию собственного производства на территории Беларуси через дистрибьюторскую сеть по договорам комиссии, которые заключаются с дистрибьюторами отдельно на каждую партию. При этом дистрибьюторам выплачивается комиссионное вознаграждение и возмещаются расходы по транспортировке, хранению и погрузке-разгрузке продукции.
Сумма комиссионного вознаграждения и возмещаемые затраты удерживаются дистрибьюторами из суммы, полученной им от покупателей.
В соответствии с учетной политикой в целях исчисления НДС днем отгрузки товаров на основе договоров комиссии признается дата отгрузки товаров дистрибьюторами покупателю.
Правомерно ли заключение с дистрибьюторами, помимо рамочного соглашения, договоров комиссии? Как отразить в бухучете отгрузку продукции дистрибьюторам и расчеты с ними?
В белорусском законодательстве дистрибьюторское соглашение прямо не названо. Однако в соответствии с п. 1 ст. 7 ГК гражданские права и обязанности возникают не только из договоров и иных сделок, предусмотренных законодат...
Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»