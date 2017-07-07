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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Вопрос-ответ

Комиссия дистрибьютора в бухучете

07.07.2017

Организация реализует продукцию собственного производства на территории Беларуси через дистрибьюторскую сеть по договорам комиссии, которые заключаются с дистрибьюторами отдельно на каждую партию. При этом дистрибьюторам выплачивается комиссионное вознаграждение и возмещаются расходы по транспортировке, хранению и погрузке-разгрузке продукции.

Сумма комиссионного вознаграждения и возмещаемые затраты удерживаются дистрибьюторами из суммы, полученной им от покупателей.

В соответствии с учетной политикой в целях исчисления НДС днем отгрузки товаров на основе договоров комиссии признается дата отгрузки товаров дистрибьюторами покупателю.

Правомерно ли заключение с дистрибьюторами, помимо рамочного соглашения, договоров комиссии? Как отразить в бухучете отгрузку продукции дистрибьюторам и расчеты с ними?

В белорусском законодательстве дистрибьюторское соглашение прямо не названо. Однако в соответствии с п. 1 ст. 7 ГК гражданские права и обязанности возникают не только из договоров и иных сделок, предусмотренных законодат...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»

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Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года
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