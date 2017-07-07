Комиссия дистрибьютора в бухучете

Организация реализует продукцию собственного производства на территории Беларуси через дистрибьюторскую сеть по договорам комиссии, которые заключаются с дистрибьюторами отдельно на каждую партию. При этом дистрибьюторам выплачивается комиссионное вознаграждение и возмещаются расходы по транспортировке, хранению и погрузке-разгрузке продукции.

Сумма комиссионного вознаграждения и возмещаемые затраты удерживаются дистрибьюторами из суммы, полученной им от покупателей.

В соответствии с учетной политикой в целях исчисления НДС днем отгрузки товаров на основе договоров комиссии признается дата отгрузки товаров дистрибьюторами покупателю.

Правомерно ли заключение с дистрибьюторами, помимо рамочного соглашения, договоров комиссии? Как отразить в бухучете отгрузку продукции дистрибьюторам и расчеты с ними?

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Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»