Бухгалтеры измерили теневую экономику

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 г. 22,66%, говорится в исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). В ближайшие годы эта доля будет сокращаться: до 22,5% в 2017 г., 22,1% в 2020-м и 21,4% в 2025-м.

ACCA определяет теневую экономику как деятельность, которая «намеренно скрывается от государственных органов». При этом развитие теневых экономик определяют 2 группы факторов – актуальные и формирующиеся. В пер­вую группу включены экономические и бизнес-факторы, социально-демографические, социальные и государственные, во вторую – еще и научно-технологические.

Исследование базируется на опросе ведущих предпринимателей и подкрепляется выводами двух групп экспертов. Одна из них занималась прогнозными проектировками, используя метод сканирования горизонтов (horizon scanning) для возникающих проблем и факторов, которые появятся в будущем, анализировала научную литературу и теоретические исследования, опрашивала экспертов на предмет дальнейшего развития теневой экономики и применяла метод «мягкого» прогнозирования, представляющий собой построение прогнозных сценариев. Вторая группа выстраивала ряды количественных прогнозов и создавала эконометрическую модель, используя методы математического анализа.

Оценка объема теневого сектора сделана на двухсекторной модели расчетного общего равновесия, в которую включаются такие переменные, как потребительские расходы, реальный ВВП на душу населения, занятость, отношение ин­вестиций, налогов и государственных расходов к ВВП стран, темпы роста ВВП, число интернет-пользователей на тысячу человек.

Самый большой удельный вес теневой экономики, по оценке ACCA, наблюдается в Азербайджане (67% к ВВП), Нигерии (48%), Украине (46%), России (39%), Шри-Ланке (38%), Бразилии (35%), Пакистане (32%), Болгарии (30%), Эстонии (28%) и Кении (27%). Наименьший уровень отмечен в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%). Беларусь среди 28 обследованных стран не значится.

В период до 2025 г. теневой сектор будут поддерживать прежде всего экономические факторы: высокое налоговое бремя, рецессия и стагнация, сложность налоговой системы, легкость работы в неформальном секторе. Среди бизнес-факторов главными признаны увеличение давления на бизнес, жесткая рыночная конкуренция и увеличение числа независимых работников; среди социально-демографических – рост безработицы, повышение уровня бедности, ограниченный доступ к образованию; среди социальных – повышение уровня коррупции, отсутствие в сознании «категории вины» и низкий уровень выявления неформальной экономической деятельности.

По мнению авторов исследования, уровень теневой экономики в мире можно снизить за счет улучшения качества государственного управления, сокращения административных процедур, усиления борьбы с коррупцией, увеличения ВВП в целом и на душу населения, улучшения демократической подотчетности.

Основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство, считают участники опроса, проведенного ACCA. Чуть меньше «вина» населения, которое должно воздерживаться от неформальной экономической деятельности или уведомлять о ней органы власти. Для сокращения теневого сектора эксперты ACCA предлагают несколько стратегических направлений: увеличение числа транзакций, которые должны осуществляться через электронные плат­формы; усиление надзора и контроля над компаниями для обеспечения соб­людения законодательства и выявления правонарушителей, снижение безработицы, рост инвестиций для создания возможностей для маргинальных слоев населения.

http://www.accaglobal.com