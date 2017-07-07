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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Торговля
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Цена за грамм и килограмм

07.07.2017

Министерство антимонопольного раз­вития и торговли (МАРТ) разместило 30 июня на своем сайте сообщение, в котором вновь рекомендует субъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами в магазинах, павильонах, автомагазинах, интернет-магазинах, при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, за исключением товаров в определенном наборе, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, яйца, а также иных пищевых продуктов, масса или мера которых составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров (кроме специй и приправ), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, указывать цену товара за 1 кг (л).

Ранее, в январе т.г., МАРТ уже давал такую рекомендацию. Но соответствующая норма по-прежнему не закреплена в законодательстве. Как сообщает МАРТ, «вступление в силу постановления Правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых актов».

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