Содержание «Экономической газеты» № 65 за 25 августа 2016 года

Стандарты для всех

Во вторник произошло знаковое событие для отечественного бухучета и экономики в целом. Беларусь вошла, наконец, в круг стран, адаптировавших в своей правовой системе Международные стандарты финансовой отчетности. Постановлением Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20 на территории республики вводятся в действие в качестве технических нормативных актов 42 стандарта МСФО и 26 разъяснений к ним.

Кому заблокируют Skype и Viber

Слухи о возможном запрете технологии VoIP (IP-телефонии), которую используют Skype, Viber и подобные им программы, периодически появляются в медиа-пространстве. Очередную волну опасений за судьбу удобных и привычных для многих сервисов вызвало принятие постановления Совмина от 22.08.2016 № 662, которым внесены изменения в Правила оказания услуг электросвязи, утв. постановлением Совмина от 17.08.2006 № 1055 (далее – Правила).

Юридическая экспертиза для законодательства

Указом Президента от 23.08.2016 № 316, вступающим в силу с 1 октября 2016 г., внесены изменения в Указ Президента от 30.12.2010 № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов».

Урожай-2016: не ждите рекордов

В Беларуси в текущем году планируется собрать 8,8 млн. т зерна с учетом кукурузы, сообщил на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Самосознание самозанятых

Белорусская общественность довольно неоднозначно отреагировала на предложение председателя Совета Республики Михаила Мясниковича ввести в республике патентную систему для самозанятых. Многие видят в этом очередную попытку властей выудить деньги у граждан. Между тем идея легализовать индивидуальную трудовую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Взвешенные планы и осторожные шаги

На заседании Совета Министров 23 августа были рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета, а также Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год.

Командировочный невозвращенец, или где ты был в выходной

Часто встречаются ситуации, когда сотрудник, выполнив командировочное задание, задерживается в месте командирования на выходные (праздничные) дни. При этом в отечественном законодательстве применяются различные подходы к подобным случаям, в зависимости от того, идет ли речь о командировке в пределах Беларуси или за рубежом.

Зона риска: от пункта «Р» до пункта «С»

Одним из самых заметных новшеств, внесенных постановлением Совмина от 5.02.2016 № 102 в Правила автомобильных перевозок, была норма, позволяющая грузоотправителю при перевозке грузов за пределы страны, а также через территорию республики (транзитом) оформлять и передавать водителю CMR-накладную, товарную накладную (ТН-2), иные сопроводительные документы на груз. Данное новшество было призвано сократить документооборот и облегчить жизнь бизнесу. Но в реальности возникла новая ловушка, в которую уже успели попасть некоторые субъекты хозяйствования.

Лизинговое пополнение

Основная тенденция развития рынка лизинга в I полугодии т.г. – сокращение объема лизингового портфеля в целом и сегмента инвестиционного лизинга в частности. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации лизингодателей Беларуси, проанализировав статотчетность компаний.

Как зарабатывает союзный кредитор

Евразийский банк развития (ЕАБР) показал рекордную чистую прибыль за весь срок своей деятельности – 40,7 млн. USD. Такие данные содержатся в опубликованной на этой неделе финансовой отчетности ЕАБР за I полугодие 2016 г. в соответствии с МСФО. При этом ряд кредитуемых проектов оказался неудачным, что привело к дефолту заемщиков.

Была ли оказана услуга

Одним из основных спорных вопросов при выполнении консультационных услуг является оценка их качества и оформление соответствующих документов, подтверждающих факт надлежащего или ненадлежащего их выполнения.

Потеряла книжку

Принимаем на работу сотрудницу, которая говорит, что утратила трудовую книжку.

Можем ли мы ее принять без трудовой книжки и сами завести новую?

Первая строка в дубликате

Оформляем принимаемой работнице дубликат трудовой книжки.

Какая запись вносится первой?

Запись о переводе

Необходимо сделать запись в трудовой книжке в связи с увольнением в порядке перевода к другому работодателю.

Как правильно сделать запись: только со ссылкой на ч. 2 п. 4 ст. 35 ТК или надо также указывать наименование новой организации?

Временное место стало постоянным

Основной работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 7.08.2016 г. включительно. Она написала заявление с просьбой уволить 7 августа, это воскресенье.

Каким числом ее увольнять и делать расчет? И каким числом увольнять временного работника, который на срочном договоре на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника? Если понедельником, то получается, что она приступает к работе и этот день оплачивается?

Должен быть выходной

Сотрудница хочет работать в гибком графике 7 дней в неделю с разбивкой 40 часов на эти 7 дней, т.е. на каждый день с понедельника по воскресенье.

Возможно ли такое? Обязательно ли должны быть выходные дни?

Отпуск совместителя

В компании есть внешний совместитель, он сейчас уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск (в графике отпусков его нет, он был принят в начале года). Бухгалтерия категорически отказывается ему оформлять и оплачивать отпуск, пока он не предоставит приказ об отпуске или справку с основного места работы. Да, в ТК прописано, что совместители ходят одновременно по основному месту и совместительству либо по графику. Однако неужели так принципиально важно отпускать совместителя только по двум этим основаниям, неужели он не может пойти в отпуск отдельно от основного места? При этом непосредственный руководитель абсолютно не против этого отпуска, а по основному месту работы отпуск уже использован.

Научат обстоятельства

В связи с поступающими в Минторг обращениями граждан с жалобами на ненадлежащее качество образовательных услуг, оказываемых отдельными образовательными центрами, министерство на своем сайте в разделе «Защита прав потребителей» разместило «Памятку потребителя образовательных услуг».

Что не заработали – то получили

В Беларуси минимальная заработная плата составляет более 30% от уровня среднемесячной номинальной заработной платы. Это самый выгодный паритет на пространстве Содружества независимых государств, показал отчет Межгосударственного статистического комитета СНГ, в котором приведены национальные данные за 2015 г. и предыдущие 15 лет.

Новый союзный кодекс на подходе

Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13 на внутригосударственное согласование в страны Евразийского экономического союза направлен проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Информбанк

Учет ликвидации объектов жилищного фонда

МНС письмом от 17.08.2016 № 2-2-10/01637 разъяснило порядок отражения в налоговом учете расходов, связанных с ликвидацией объектов жилищного фонда. В этом письме сообщается следующее.

О номинальной начисленной средней заработной плате в Республике Беларусь

МСФО по списку

В соответствии с постановлением Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20 на территории Беларуси с 1 января 2017 г. вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения, принимаемые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности.

Операции акционерного общества с собственными акциями

Раccмотрим особенности отражения в бухучете операций акционерного общества при формировании и увеличении уставного фонда.

Бухгалтерский учет затрат на строительство наружных инженерных сетей

При строительстве объектов недвижимости используется действующая или возводится новая инженерная инфраструктура, обеспечивающая подачу необходимых ресурсов на объект строительства и в дальнейшем – для его эксплуатации. В любом случае осуществляется ряд хозяйственных операций. Рассмотрим особенности их отражения в бухгалтерском учете.

Перенос отпуска из-за болезни: как учесть зарплату и отпускные

У работника в июле больничный совпал с отпуском. В связи с этим дни отпуска приказом нанимателя были перенесены с июля на октябрь. Однако в середине сентября в организации планируется сокращение штата и этого работника увольняют. Перерасчета отпускных в июле не было, были оплачены и отпускные дни, и больничные. Ситуация выглядит так, что работник увольняется, деньги за отпуск ему выплатили. Фактически при увольнении это компенсация за неиспользованный отпуск.

Надо ли сделать перерасчет зарплаты с удержанием из зарплаты выплаченной за отпуск суммы и затем начислить компенсацию при увольнении?

Новые требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов

Продолжим рассмотрение Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. постановлением Минздрава от 8.07.2016 № 85 (далее – СНиП № 85), которые с 14 августа 2016 г. сменили действовавшие ранее Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. постановлением Минздрава от 29.12.2012 № 215 (далее – СНиП № 215).