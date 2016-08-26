Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Потеряла книжку

26.08.2016

Принимаем на работу сотрудницу, которая говорит, что утратила трудовую книжку.

Можем ли мы ее принять без трудовой книжки и сами завести новую?

Порядок оформления и выдачи дубликата трудовой книжки установлен главой 9 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция и постановление № 40 соответственно).

Так, в случае утраты трудовой книжки (вкладыша к ней) работнику выдается по его письменному заявлению дубликат трудовой книжки (вкладыша к ней). Это трудовая книжка образца, установленного постановлением № 40, либо имеющаяся у нанимателя трудовая книжка образца республиканской трудовой книжки 1995 г. (п. 3 постановления № 40). Однако при ее оформлении как дубликата наниматель ставит в правом верхнем углу титульной страницы надпись «Дубликат».

Инстр...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Труд: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit