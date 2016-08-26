Потеряла книжку

Можем ли мы ее принять без трудовой книжки и сами завести новую?

Принимаем на работу сотрудницу, которая говорит, что утратила трудовую книжку.

Порядок оформления и выдачи дубликата трудовой книжки установлен главой 9 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция и постановление № 40 соответственно).

Так, в случае утраты трудовой книжки (вкладыша к ней) работнику выдается по его письменному заявлению дубликат трудовой книжки (вкладыша к ней). Это трудовая книжка образца, установленного постановлением № 40, либо имеющаяся у нанимателя трудовая книжка образца республиканской трудовой книжки 1995 г. (п. 3 постановления № 40). Однако при ее оформлении как дубликата наниматель ставит в правом верхнем углу титульной страницы надпись «Дубликат».

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