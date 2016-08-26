Бухгалтерский учет затрат на строительство наружных инженерных сетей

При строительстве объектов недвижимости используется действующая или возводится новая инженерная инфраструктура, обеспечивающая подачу необходимых ресурсов на объект строительства и в дальнейшем – для его эксплуатации. В любом случае осуществляется ряд хозяйственных операций. Рассмотрим особенности их отражения в бухгалтерском учете.

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность инженерных сетей, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, обеспечивающих подачу ресурсов (вода, энергия, информация и другие коммуникации) на объекты потребления и в случае необходимости отведение использованных ресурсов (ст. 1 Закона от 5.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

Наружные инженерные сети являются самостоятельным объектом учета для обособленного формирования затрат на их строительство.

Объектом учета (часть объекта строительства) согласно п. 2 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта ст...