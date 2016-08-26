МСФО по списку

В соответствии с постановлением Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20 на территории Беларуси с 1 января 2017 г. вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения, принимаемые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности.

Такой порядок введения в действие МСФО предусмотрен п. 1 ст. 17 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 57-З) и Положением о порядке введения в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 15.12.2015 № 1043/20.

Постановлением № 657/20 вводятся в действие 42 стандарта. Это полный комплект МСФО, действующих в отношении финансовой отчетности за 2016 г., включающий все ныне действующие версии стандартов, изданных Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB – In...