У работника в июле больничный совпал с отпуском. В связи с этим дни отпуска приказом нанимателя были перенесены с июля на октябрь. Однако в середине сентября в организации планируется сокращение штата и этого работника увольняют. Перерасчета отпускных в июле не было, были оплачены и отпускные дни, и больничные. Ситуация выглядит так, что работник увольняется, деньги за отпуск ему выплатили. Фактически при увольнении это компенсация за неиспользованный отпуск.

Надо ли сделать перерасчет зарплаты с удержанием из зарплаты выплаченной за отпуск суммы и затем начислить компенсацию при увольнении?