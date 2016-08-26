Вопрос-ответ
Перенос отпуска из-за болезни:
как учесть зарплату и отпускные
У работника в июле больничный совпал с отпуском. В связи с этим дни отпуска приказом нанимателя были перенесены с июля на октябрь. Однако в середине сентября в организации планируется сокращение штата и этого работника увольняют. Перерасчета отпускных в июле не было, были оплачены и отпускные дни, и больничные. Ситуация выглядит так, что работник увольняется, деньги за отпуск ему выплатили. Фактически при увольнении это компенсация за неиспользованный отпуск.
Надо ли сделать перерасчет зарплаты с удержанием из зарплаты выплаченной за отпуск суммы и затем начислить компенсацию при увольнении?
Да, перерасчет и удержания необходимо сделать.
Если временная нетрудоспособность работника наступает во время трудового отпуска, он продлевается на соответствующее число календарных дней либо по желанию работника неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года (ч. 2 ст. 171 ТК).
В соответствии с п. 8 Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных законодательством, утв. постановлением Минтруда от 10.04.2000 № 47 (далее – Инструкция № 47), в случае переноса оставшейся части отпуска на другой срок сумма выплаченного среднего заработка, приходящаяся на перенесенные дни отпуска, за...