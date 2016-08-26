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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Отпуск совместителя

26.08.2016

В компании есть внешний совместитель, он сейчас уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск (в графике отпусков его нет, он был принят в начале года). Бухгалтерия категорически отказывается ему оформлять и оплачивать отпуск, пока он не предоставит приказ об отпуске или справку с основного места работы. Да, в ТК прописано, что совместители ходят одновременно по основному месту и совместительству либо по графику. Однако неужели так принципиально важно отпускать совместителя только по двум этим основаниям, неужели он не может пойти в отпуск отдельно от основного места? При этом непосредственный руководитель абсолютно не против этого отпуска, а по основному месту работы отпуск уже использован.

Право работника на трудовой отпуск является его основным правом (ст. 11 ТК). Это относится и к совместителям.

Нормы ТК направлены не на ограничение использования совместителем своего трудового отпуска, а наоборот, на оптимальное его использование – одновременно с трудовым отпуском по основной работе. Для этого установлена для нанимателя на работе по совместительству обязанность предоставлять совместителю трудовой отпуск одновременно с трудовым отпуском по основной работе (ст. 347 ТК). Однако для работника такое использование отпуска является правом, но не обязанностью.

В частности, согласно ст. 168 ТК по желанию работающего по совместительству наниматель обязан запланировать трудо...

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