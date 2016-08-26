Операции акционерного общества с собственными акциями

Акционерным обществом в соответствии со ст. 65 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) признается общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. При этом акция – это как именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд акционерного общества, эмитируемая на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющая определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории и типа (ст. 1 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О ценных бумагах», далее – Закон № 231-З). Аналогичное определение дается в ст. 70 Закона № 2020-XII.

Учредители АО заключают ме...