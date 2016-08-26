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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Должен быть выходной

26.08.2016

Сотрудница хочет работать в гибком графике 7 дней в неделю с разбивкой 40 часов на эти 7 дней, т.е. на каждый день с понедельника по воскресенье.

Возможно ли такое? Обязательно ли должны быть выходные дни?

Режим гибкого рабочего времени может применяться как при 5-дневной и 6-дневной рабочей неделе, так и при других режимах работы (ст. 128 ТК).

В качестве учетного периода может быть выбрана неделя, когда ее продолжительность, установленная в рабочих часах, полностью отрабатывается в данной рабочей неделе (ст. 129 ТК).

Вместе с тем согласно ст. 136 ТК всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При 5-дневной рабочей неделе предоставляются 2 выходных дня каждую календарную неделю. При 6-дневной рабочей неделе – 1 выходной день.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов (ст. 138 ТК).

Таким образом, рабо...

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