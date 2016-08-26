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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Первая строка в дубликате

26.08.2016

Оформляем принимаемой работнице дубликат трудовой книжки.

Какая запись вносится первой?

В соответствии с п. 69 Инструкции дубликат трудовой книжки заполняется в порядке, предусмотренном для заполнения трудовой книжки.

Если работник до поступления к данному нанимателю ранее работал, основанием для внесения записей о периодах предыдущей работы при заполнении дубликата трудовой книжки являются документы, подтверждающие стаж работы (справка о периоде работы (службы), копия приказа (распоряжения) нанимателя), которые нанимателем возвращаются работнику.

При наличии копии трудовой книжки внесение сведений в дубликат трудовой книжки осуществляется на ее основании без представления документов, подтверждающих стаж работы.

В раздел «Сведения о работе» вносить запись об обще...

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