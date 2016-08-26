Вопрос-ответ
Первая строка в дубликате
Оформляем принимаемой работнице дубликат трудовой книжки.
Какая запись вносится первой?
В соответствии с п. 69 Инструкции дубликат трудовой книжки заполняется в порядке, предусмотренном для заполнения трудовой книжки.
Если работник до поступления к данному нанимателю ранее работал, основанием для внесения записей о периодах предыдущей работы при заполнении дубликата трудовой книжки являются документы, подтверждающие стаж работы (справка о периоде работы (службы), копия приказа (распоряжения) нанимателя), которые нанимателем возвращаются работнику.
При наличии копии трудовой книжки внесение сведений в дубликат трудовой книжки осуществляется на ее основании без представления документов, подтверждающих стаж работы.
В раздел «Сведения о работе» вносить запись об обще...