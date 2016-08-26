Учет ликвидации объектов жилищного фонда

В соответствии с п. 2 ст. 62 НК налоговый учет основывается на данных бухучета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. Согласно п. 1 ст. 130 НК затраты, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухучете.

Стоимость основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельност...