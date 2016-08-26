Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.96 руб.

Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Учет ликвидации объектов жилищного фонда

26.08.2016

МНС письмом от 17.08.2016 № 2-2-10/01637 разъяснило порядок отражения в налоговом учете расходов, связанных с ликвидацией объектов жилищного фонда. В этом письме сообщается следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 62 НК налоговый учет основывается на данных бухучета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. Согласно п. 1 ст. 130 НК затраты, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухучете.

Стоимость основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельност...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Налоги: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit