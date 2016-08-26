Новые требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов

Продолжим рассмотрение Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. постановлением Минздрава от 8.07.2016 № 85 (далее – СНиП № 85), которые с 14 августа 2016 г. сменили действовавшие ранее Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. постановлением Минздрава от 29.12.2012 № 215 (далее – СНиП № 215).

Требования к вентиляции и микроклимату

Существенное внимание для создания нормальных условий труда для работающих на производственных объектах невозможно без систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, проектирование и работа которых регламентируется главой 4 СНиП № 85. Они должны не только обеспечивать на рабочих местах производственных объектов, в т.ч. в производственных помещениях, включая кабины крановщиков, помещениях пультов управления, изолированных помещениях, в санитарно-бытовых и административных зданиях, параметры микроклимата в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающих требования к микроклимату производственных организаций, но и удерживать содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны в концентрациях, не превышающих гигиенических нормативов, определенных перечнем регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ.

При этом во всех помещениях производственного объекта (в СНиП № 215 говорилось только о производственных и вспомогательных помещениях) в соответствии с характером производства должна быть оборудована естественная, механическая или смешанная вентиляция, обеспечивающая соответствие параметров микроклимата и концентрации вредных химических веществ гигиеническим нормативам. Нововведением СНиП № 85 является требование обеспечить параметры шума и вибрации на рабочих местах от работающих вентиляционных и отопительных установок, не превышающих допустимых уровней в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Действительно, грохочущая система вентиляции или шумный кондиционер могут оказывать даже более вредное воздействие на работающих, чем духота или холодный воздух.

Как и ранее, наглухо закрытые окна остались под запретом, причем независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных устройств: во всех производственных зданиях и сооружениях должны быть предусмотрены механизмы для открытия окон и светоаэрационных фонарей.

Кроме того, в главу 4 СНиП № 85 включены дополнительные требования к системам вентиляции.

Во-первых, они должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить наличие воздушного потока, проходящего из загрязненной в чистую область, и обеспечивать быстрый и легкий доступ к фильтрам и другим частям системы вентиляции, требующим чистки или замены. При проектировании и эксплуатации механической вентиляции на рабочих местах запрещается направление удаляемого воздуха через зону дыхания работающих.

Во-вторых, сами вентиляционные системы должны:

– находиться в исправном состоянии;

– содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений;

– включаться при осуществлении технологического процесса;

– иметь блокировку с работой производственного оборудования для исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции.

Как и ранее, все вентиляционные установки, как вновь установленные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должны подвергаться приемочным испытаниям, порядок их эксплуатации и технического обслуживания необходимо осуществлять на основании технических и (или) эксплуатационных инструкций, и на такие установки должны быть паспорта с заключением ремонтной (наладочной) организации о годности к эксплуатации, в которые вносятся все изменения в вентиляционных установках, результаты технических и санитарных испытаний с определением их санитарно-гигиенической эффективности. Такие испытания необходимо проводить не реже 1 раза в 3 года, а также после реконструкции или ремонта вентиляционной установки.

Что касается отопления производственных объектов, то в ранее действовавшем документе этот важный вопрос по каким-то причинам был обойден. В отличие от него СНиП № 85 прямо требуют, чтобы на производственных объектах была оборудована система отопления. При этом отопительные установки должны содержаться в чистоте и иметь гладкую поверхность для удобства их очистки, а температура поверхностей нагретого производственного оборудования и коммуникаций, с которыми возможен контакт работающих, не должна превышать 45°C.

Кроме того, установлено, что в холодный период года на производственных объектах должны предусматриваться мероприятия по предотвращению проникновения холодного воздуха.

Требования к водоснабжению и водоотведению

В главе 5 СНиП № 85 существенно ужесточены требования к водоснабжению и водоотведению. Если ранее при количестве работающих в организации не более 25 человек в смену и отсутствии централизованных водопровода и канализации допускалось не предусматривать устройство хозяйственно-питьевого водопровода и канализации в производственных зданиях, то теперь водоснабжение любой организации необходимо осуществлять из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин.

При этом вода, используемая для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд производственного объекта, должна соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к питьевому водоснабжению, водопользованию для хозяйственно-бытовых и иных нужд населения. В связи с этим ранее действовавшая норма, согласно которой работающие должны быть обеспечены доброкачественной водой питьевого качества, соответствующей санитарным нормам и правилам, устанавливающим обязательные для соблюдения требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в СНиП № 85 включена не была.

Любую организацию следует обеспечить системами водоотведения для раздельного сбора и удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. При этом прием и отведение сточных вод должны производиться в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к таким системам, а их оборудование должно соответствовать предназначенной цели и обеспечивать полное удаление сточных вод.

Более того, любое расширение и увеличение производственных мощностей теперь необходимо начинать с соответствующих изменений производительности очистных сооружений.

Как и прежде, в цехах производственных объектов с нагревающим микроклиматом (было – с избытками явного тепла) работающие должны обеспечиваться подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5%.

Требования к освещению

В главе 6 СНиП № 85 уточнены и требования к освещению. Так, установлено, что уровни освещенности на рабочих местах должны соответствовать характеру труда и разряду зрительных работ.

При этом если СНиП № 215 прямо запрещал организацию постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется требованиями технологии, то теперь это ограничение смягчено. При отсутствии возможности применения архитектурно-планировочных решений, позволяющих обеспечить нормированное значение коэффициента естественной освещенности (далее – КЕО), организация таких рабочих мест без естественного освещения должна быть подтверждена проектным расчетом искусственного освещения, отвечающего характеру зрительных работ, и должна сопровождаться компенсацией световой недостаточности у работников путем оборудования профилактических установок ультрафиолетового облучения. Правда, такие профилактические установки не допускается устанавливать в цехах, где работающие имеют контакт с химическими веществами, обладающими фотосенсибилизирующим действием.

Кроме основного освещения организация должна быть обеспечена еще и аварийным освещением.

В производственных помещениях без естественного света должны предусматриваться места для отдыха работающих с естественным светом, при этом КЕО не должно быть менее 0,5%.

Как и ранее, световые проемы не допускается загромождать производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий, а светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков должны содержаться в чистоте.

Кроме того, в главу 6 СНиП № 85 включено требование, согласно которому остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитная арматура должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников подлежат своевременной замене лампами соответствующей мощности.

Требования к организации питания работающих, санитарно-бытовым помещениям

В главе 7 СНиП № 85 сохранено требование, согласно которому на всех производственных объектах должны быть созданы условия для организации горячего питания работающих путем работы объекта общественного питания, которые могут размещаться в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих строениях производственного объекта, и (или) оборудования помещений для приема пищи и обеспечения полного набора санитарно-бытовых помещений. При этом санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, их состав, размещение, размеры и оборудование должны соответствовать техническим нормативным правовым актам Республики Беларусь и СНиП № 85.

Число посадочных мест в объектах общественного питания рассчитывается с учетом количества работающих на производственном объекте в наиболее многочисленную смену, а у входа в такие объекты должны быть предусмотрены:

– вешалки для специальной (было – санитарной) одежды работающих организации;

– умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель;

– дозатор с жидким мылом;

– полотенца разового использования или электрополотенца (было – электросушилка) для рук;

– гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест (при необходимости).

Как и прежде, комната приема пищи в обязательном порядке оборудуется умывальником с подводкой горячей и холодной воды (СНиП № 215 допускал его размещение в шаговой доступности), нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением.

В то же время требование, чтобы помещение для приема пищи выбиралось из расчета 1 м2 площади на одного работающего, но не менее 12 м2, действовавшее ранее, в СНиП № 85 отсутствует.

СНиП № 215 содержали единственную норму, защищающую интересы работающих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных производственных объектах: они должны были обеспечиваться бутилированной водой.

В действующем с 14 августа 2016 г. нормативном акте таким работающим уделено гораздо больше внимания. Они должны быть обеспечены горячим питанием путем доставки работающих к объектам общественного питания и (или) организации мест для приема пищи, оборудованных в непосредственной близости от рабочих мест и питьевой бутилированной водой. Во втором случае места для приема пищи необходимо обеспечить установками для соблюдения правил личной гигиены (может быть заменено доставкой питьевой воды во флягах для мытья рук, мыла, разовых полотенец).

Транспортировку готовых блюд к месту приема пищи, оборудованному в непосредственной близости от рабочих мест, следует осуществлять в термосах или термоконтейнерах. При этом транспортные средства для работников производственных объектов с разъездным характером труда должны быть обеспечены не только бутилированной водой, но и аптечками первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильной), укомплектованными в соответствии с постановлением Минздрава от 4.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (далее – постановление № 80). Не допускается хранение в аптечках первой помощи лекарственных средств с истекшим сроком годности.

Не забыты в СНиП № 85 и молоко и лечебно-профилактическое питание, употребление которых гарантировано законодательством. Так, при работе с веществами, входящими в перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов, утвержденный постановлением Мин­труда и соцзащиты и Минздрава от 19.03.2002 № 34/12, наниматель должен организовать обеспечение этих работников указанными продуктами в соответствии с постановлением Совмина от 27.02.2002 № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами».

Кроме того, наниматель должен организовать обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием в соответствии с постановлением Совмина от 21.05.2014 № 491 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

В главу 7 СНиП № 85 включены и новые требования к условиям труда работающих. Так, при расчете площадей санитарно-бытовых помещений и их оборудования необходимо учитывать и лиц, проходящих производственную практику или временно привлекающихся к работе.

Кроме того, установлено, что наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на открытом воздухе в холодный и теплый периоды года в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях, путем организации режимов труда и отдыха, создания помещений для отдыха и обогрева, смещения начала и окончания рабочей смены. При этом расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работающих должно быть не более 150 м. В помещении для обогрева работающих устанавливаются мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, а также умывальник с подводкой горячей и холодной воды питьевого качества.

Учтены в главе 7 СНиП № 85 и потребности работающих инвалидов и физически ослабленных лиц: на производственных объектах, имеющих рабочие места для таких категорий работников, во всех бытовых зданиях следует предусматривать безбарьерную систему передвижения посредством горизонтальных и вертикальных пешеходных и транспортных коммуникаций, а также оснащение, обеспечивающее возможность их использования данным контингентом работающих.

Уточнено, что в гардеробных помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды должно быть организовано раздельно, а оборудованные на производственном объекте душевые должны обеспечиваться кабинами с подводкой холодной и горячей воды питьевого качества (последнее требование ранее отсутствовало). Сохранено требование, в соответствии с которым в душевых должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые либо пластиковые коврики, которые должны ежесменно подвергаться дезинфекции средствами дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.

При умывальниках должны быть дозаторы с жидким мылом (было – моющие средства), полотенца разового пользования (было – индивидуальные полотенца) или электрополотенца. Как и ранее, во всех санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих необходимо производить влажную уборку и проветривание.

Требования по обеспечению работающих СИЗ, медико-санитарное обслуживание работающих

Наниматель должен обеспечить работающих, занятых на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в т.ч. одеждой специальной защитной (далее – специальная одежда), средствами индивидуальной защиты ног (далее – специальная обувь), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов РБ (глава 8 СНиП № 85). При этом ответственность за своевременное обеспечение работающих СИЗ и осуществление контроля за их применением несут руководители структурных подразделений производственного объекта.

Как и ранее, СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности, обеспечивать необходимую степень защиты и находиться в исправном состоянии. Работа без предусмотренных СИЗ не допускается.

Хранение, стирка, дезинфекция, ремонт и обезвреживание СИЗ, в т.ч. специальной одежды, должны производиться централизованно. Стирка специальной одежды должна производиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц, а при производстве работ, связанных с воздействием вредных веществ и инфицированных материалов, специальная одежда должна обеззараживаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающих требования дезактивации основных и дополнительных средств индивидуальной защиты в специализированных прачечных.

Нововведением главы 8 СНиП № 85 является требование, чтобы СИЗ работников, занятых операциями, сопровождающимися пылеобразованием, подвергались механическому обеспыливанию ежесменно в специальных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

СИЗ, в т.ч. специальная одежда и специальная обувь (в аналогичной норме СНиП № 215 говорилось только о специальной одежде), должны храниться в гардеробных в соответствии с санитарной характеристикой и группой производственных процессов.

Во всех производственных помещениях (было – в каждом цехе) и гардеробных производственного объекта должны быть универсальные аптечки первой помощи, укомплектованные в соответствии с постановлением № 80. Не допускается хранение в аптечках универсальных лекарственных средств с истекшим сроком годности.

Сохранено требование, чтобы все работающие проходили обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством РБ. При этом организация прохождения медицинского осмотра работающими, как и ранее, возлагается на нанимателя.

Кроме того, в главу 8 СНиП № 85 включена норма, согласно которой на рабочих местах производственного объекта должны соблюдаться нормативы подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, несовершеннолетними, установленные:

– постановлением Минздрава от 13.10.2010 № 33 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную»;

– постановлением Минздрава от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».

Вспомнили разработчики СНиП № 85 и о беременных женщинах, включив в этот нормативный акт требование, чтобы на рабочих местах таких работающих были обеспечены оптимальные (микроклимат, тяжесть и напряженность трудового процесса) и допустимые условия труда (химический и физический фактор) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил к условиям труда женщин.

Требования к организации лабораторного контроля за состоянием факторов производственной среды, проведению оценки и управлению профессиональным риском

Что касается требований к организации лабораторного контроля за состоянием факторов производственной среды, проведению оценки и управлению профессиональным риском, предусмотренных главой 9 СНиП № 85, то по сравнению с ранее действовавшим нормативным актом они изменились незначительно.

Уточнено, что перечень производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля определяются нанимателем (ранее у него такого права не было) и согласовывается с уполномоченными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и утверждается руководителем организации.

Контроль за соблюдением показателей естественного и искусственного освещения, аэроионизации, уров­ней шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, неионизирующего, электрического и электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения на рабочих местах должен осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, с учетом специфики и условий труда, результатов лабораторных исследований, но не реже 1 раза в 2 года (в случае превышений допустимых уровней – ежегодно), а также после проведения реконструкции, модернизации производства; при расследовании случаев профессиональных заболеваний; после проведения мероприятий по улучшению условий труда. Ранее такой контроль следовало осуществлять ежегодно, вне зависимости от уровней перечисленных показателей.

Кроме того, глава 9 СНиП № 85 дополнена нормой, согласно которой администрация производственного объекта должна проводить работу по оценке и управлению профессиональным риском, основанную на фактическом выполнении объектом установленных санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами качественных и количественных характеристиках факторов производственной среды с учетом комплексной гигиенической оценки условий труда, данных о заболеваемости работников.

Установление уровня и мер по управлению профессиональным риском, оценка характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности трудового процесса должны осуществляться 1 раз в 5 лет при проведении комплексной гигиенической оценки условий труда, а также после ввода организации в эксплуатацию, проведения реконструкции, модернизации производства в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

Автор публикации: Александр ГАНАГО