Поможет ли законодательству юридическая экспертиза

Указом Президента от 23.08.2016 № 316, вступающим в силу с 1 октября 2016 г., внесены изменения в Указ Президента от 30.12.2010 № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов».

Документ подготовлен для повышения качества нормотворческой деятельности госорганов и совершенствования порядка проведения обязательной юридической экспертизы их нормативных правовых актов и направлен на системный и комплексный пересмотр подходов к «ведомственному» нормотворчеству.

В частности, Указом № 316 устанавливается требование о том, чтобы ведомственные акты, за исключением технических и локальных нормативных правовых актов, в случае наличия международных обязательств Республики Беларусь по вопросам, непосредственно затрагиваемым предметом правового регулирования проекта акта, принимались по согласованию с МИД. Кроме того, документом:

– конкретизируются критерии локальности акта;

– изменяются критерии оценки нормативного правового акта (НПА) при проведении его обязательной юридической экспертизы, в частности, не будет осуществляться оценка необходимости, приоритетности и полноты правового регулирования нормативными правовыми актами соответствующих общественных отношений;

– изменяются правовые последствия вынесения отрицательного заключения по итогам обязательной юридической экспертизы нормативного правового акта.

Важным является то, что Указом № 316 заложены основы механизма пересмотра НПА после вынесения по нему отрицательного заключения, предусмотрена возможность доработки и повторного внесения на обязательную юридическую экспертизу таких нормативных правовых актов. Так, НПА, по результатам проведения юридической экспертизы которых вынесены отрицательные заключения, вместе с соответствующими отрицательными заключениями направляются Минюстом, управлениями юстиции в нормотворческие органы для устранения выявленных в ходе юридической экспертизы их несоответствий критериям оценки, приведенным в п. 1 Указа № 711 (далее – критерии оценки).

В свою очередь, нормотворческие органы в течение 40 рабочих дней с даты получения указанных документов должны в полном объеме устранить несоответствия НПА критериям оценки и повторно представить их для проведения юридической экспертизы. Такие НПА не вступают в юридическую силу и подлежат отмене с даты их принятия (издания) нормотворческими органами в следующих случаях:

– если по истечении указанного срока НПА повторно не представлены для проведения юридической экспертизы;

– если по результатам юридической экспертизы НПА, повторно представленных для проведения юридической экспертизы после вынесения отрицательного заключения, вынесено отрицательное заключение.

Созданию четкой и понятной нормативной базы должна послужить норма, согласно которой на руководителей нормотворческих органов возлагается персональную ответственность за качество нормативных правовых актов, принятых (изданных) нормотворческими органами, в т.ч. за:

– установленные в них финансовые показатели, индексы, коэффициенты, нормативы, лимиты и иные показатели, а также формулы их расчета;

– соответствие их международным договорам Республики Беларусь;

– необходимость, приоритетность и полноту правового регулирования ими соответствующих общественных отношений.

Как скажется на качестве актов законодательства «усиленная» юридическая экспертиза, покажет время.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ