Как зарабатывает союзный кредитор

Евразийский банк развития (ЕАБР) показал рекордную чистую прибыль за весь срок своей деятельности – 40,7 млн. USD. Такие данные содержатся в опубликованной на этой неделе финансовой отчетности ЕАБР за I полугодие 2016 г. в соответствии с МСФО. При этом ряд кредитуемых проектов оказался неудачным, что привело к дефолту заемщиков.

Чистый процентный доход ЕАБР до формирования резервов под убытки от обесценения процентных активов за 6 месяцев т.г. увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. на 19,3%. Данное увеличение было достигнуто в основном за счет уменьшения процентных расходов на 31,6 млн. USD (на 43%) за счет обратного выкупа евробондов ЕАБР.

В январе–июне т.г. ЕАБР создал резервов от обесценения по процентным активам на сумму 11,7 млн. USD, что на 91,6% меньше, чем годом ранее. Чистый непроцентный доход за отчетный период составил 13,4 млн. USD, тогда как аналогичный показатель за I полугодие 2015 г. был отрицательным, в основном по причине формирования резервов под убытки от обесценения непроцентных активов.

В результате оптимизации операционных расходов и усиления бюджетной дисциплины расходы по данной статье уменьшились по сравнению с I полугодием 2015 г. на 22% и составили 17 млн. USD.

На конец июня т.г. активы ЕАБР выросли на 127,1 млн. USD (4,4%) и составили 3 млрд. USD. Клиентам предоставлены займы на 1,35 млрд. USD, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Объем выпущенных долговых ценных бумаг банка на конец отчетного периода сократился за 6 месяцев на 6,2%, до 1,12 млрд. USD из-за выкупа ранее выпущенных бумаг.

Капитал ЕАБР за I полугодие 2016 г. вырос на 3,1% и составил 1,55 млрд. USD.

В пояснениях к финансовой отчетности ЕАБР указано, что по состоянию на 30 июня т.г. ссуды и средства в банках включают ссуды 4 банкам в размере 87,1 тыс. USD, по которым создавались резервы по страховому риску в размере 441 тыс. USD.

По состоянию на 30 июня т.г. у ЕАБР было 4 заемщика, по которым был признан дефолт с обесцененной задолженностью на общую сумму 79,4 тыс. USD (на конец прошлого года – 3 заемщика на общую сумму 67,6 тыс. USD). Один из займов, находящийся в состоянии дефолта, в размере 13,25 тыс. USD был просроченным свыше 360 дней еще на начало года, и банк создал 100% резервов от обесценения по нему. Два других заемщика, находящихся в состоянии дефолта, вложили заемные средства в один производственный проект, состояние которого значительно ухудшилось в связи с изменениями на рынке. Суммарная задолженность по этим заемщикам – 62,7 тыс. USD, а убыток от обесценения – 40,6 тыс.

Четвертый заемщик, инвестировавший средства в проект в сфере транспортного машиностроения, оказался в состоянии дефолта из-за существенного ухудшения рыночной ситуации. Обязательства по погашению основного долга были исполнены перед ЕАБР за счет средств гаранта. Неисполненными остались обязательства по оплате процентов и начисленных неустоек в сумме около 3,4 тыс. USD.

Кроме заемщиков в состоянии дефолта, по состоянию на 30 июня 2016 г. у банка имеется один заемщик, обесцененная задолженность которого была просрочена на срок более 90 дней. Данный обесцененный заем в размере 60 тыс. USD был предоставлен белорусской компании, работающей в машиностроительном секторе. Банк, принимая во внимание сокращение спроса на карьерную технику, в связи с падением цен на основные сырьевые ресурсы признал по данному займу резерв под убыток от обесценения в размере 50,896 тыс. USD (31.12.2015 г. – 48,6 тыс. USD).

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА