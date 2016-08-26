Вопрос-ответ
Запись о переводе
Необходимо сделать запись в трудовой книжке в связи с увольнением в порядке перевода к другому работодателю.
Как правильно сделать запись: только со ссылкой на ч. 2 п. 4 ст. 35 ТК или надо также указывать наименование новой организации?
Надо указывать наименование новой организации.
При увольнении работника в связи с переводом к другому нанимателю в графе 3 трудовой книжки как в записи об увольнении, так и в записи о приеме на работу указывается на перевод. Запись об увольнении в связи с переводом к другому нанимателю производится с указанием наименования организации со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 35 ТК (п. 38 Инструкции).
Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист