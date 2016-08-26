Часто встречаются ситуации, когда сотрудник, выполнив командировочное задание, задерживается в месте командирования на выходные (праздничные) дни. При этом в отечественном законодательстве применяются различные подходы к подобным случаям, в зависимости от того, идет ли речь о командировке в пределах Беларуси или за рубежом.

Как известно, согласно п. 6 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утв. постановлением Минфина от 12.04.2000 № 35 (далее – Инструкция № 35), в случае использования командированным работником в личных целях государственных праздников, праздничных и выходных дней, установленных в соответствии с законодательством, в месте служебной командировки до начала или после ее окончания проезд оплачивается на общих основаниях. Суточные и расходы по найму жилого помещения за такие дни не возмещаются. Это логично: возвращение командированного работника, т.е. стоимость обратного проезда либо убытия в нерабочие дни, оплачивается, а пребывание как не связанное с выполнением командировочного задания – нет.

В подп. 4.1 п. 4 Инструкции № 35 прямо указано, что командированному работнику возмещаются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы по фактическим затратам на основании подлинных проездных документов, включая расходы на оплату услуг по их оформлению, расходы за пользование постельными принадлежностями и т.п. При отсутствии подлинных проездных документов расходы по проезду возмещаются на основании документов, подтверждающих факт проезда, либо в размере минимальной стоимости проезда. Подробная детализация практически исключает любые вопросы, в т.ч. по оплате и отнесению на затраты проезда во внерабочие дни. Такие расходы относятся на затраты в бухучете (за исключением случаев, когда они связаны с заданием по приобретению оборудования, запасов), а также в затраты, учитываемые при налогообложении (ст. 130 НК).

Если же речь идет о поездках за пределы Беларуси, все меняется. Ситуация, когда работник проводит выходные или праздничные дни в месте загранкомандировки до ее начала или после окончания, в законодательстве прямо не урегулирована. Мнения специалистов тут расходятся. Например, согласно разъяснениям Минтруда и соцзащиты, если фактические даты выезда к месту командирования и возвращения к месту работы не совпадают с датами командирования, то наниматель не обязан возмещать понесенные работником расходы по проезду. Если же они возмещаются по решению нанимателя, то их не следует учитывать при налогообложении прибыли. При этом данный вывод обосновывают подп. 1.6 п. 1 ст. 131 НК, хотя там речь идет лишь о затратах на командировки сверх норм, установленных в порядке, определенном Трудовым кодексом. Но нормы-то установлены в отношении проживания и найма жилого помещения.

По общему правилу в п. 11 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – Инструкция № 115), командированному работнику возмещаются расходы по проезду до места командирования и обратно пассажирским транспортом по тарифу 2-го класса (на самолетах – эконом-класса, на железнодорожном транспорте – «купе», на пассажирских судах – туристического класса).

В то же время согласно п. 2 Инструкции № 115 основанием для расчета и выплаты денежных средств командированным работникам является приказ (распоряжение) нанимателя о направлении работника в командировку. При этом наниматель при командировании работников за границу устанавливает задание на командировку, которое должно носить конкретный характер и не содержать общих и нечетких формулировок. В задании указываются государство и цель командировки, время нахождения за границей, план встреч и переговоров, перечень вопросов, подлежащих решению или изучению, в случае заключения договора (контракта, соглашения) – его предмет, иные необходимые сведения. Задание подписывается командированным работником и утверждается нанимателем (п. 4 Инструкции № 115).

Расходы, перечисленные в п. 11 Инструкции № 115, возмещаются при обязательном представлении работником подтверждающих документов в оригинале (проездные билеты, счета, квитанции и т.п.). Также указывается отсутствие оснований для возмещения расходов по проезду в случае возвращения из (убытия в) загранкомандировки в выходные и (или) праздничные дни.

Здесь существенно, что имеется приказ о направлении в командировку и отметка в задании о времени нахождения за границей. Таким образом, наниматель направил сотрудника для решения производственных задач (служебных вопросов) в другой город или страну, но никак не ограничивает его времяпрепровождение в положенный законодательством выходной или праздничный день. Срок пребывания за границей в командировочном задании может и должен рассматриваться как определенный период для выполнения служебного задания, но не как распоряжение свободным временем сотрудника в выходной (праздничный) день.

Проезд к месту и (или) убытие из места командирования – это действие, совершаемое сотрудником до и (или) после выполнения служебного задания, в данном случае – во внерабочее время, которым он волен распоряжаться по своему усмотрению. Необходимость убытия в командировку или прибытия из нее с использованием оплачиваемого транспорта, вероятно, не подвергается сомнению, даже если это заграница и оставаться там на выходные дни почему-то (из соображений социальной справедливости?) нецелесообразно.

Если авторы Инструкции № 115 действительно подразумевали определенное ограничение оплаты нанимателем проезда (подчеркнем: не проживание и (или) пребывание), то это следовало сделать четко и однозначно. Ведь согласно правилам нормотворчества текст нормативного правового акта должен излагаться лаконично, простым и ясным языком, исключающим различное толкование норм.

Полагаем, что по данному вопросу требуется официальная аргументированная позиция Минтруда и соцзащиты. Не лишней будет и корректировка ряда норм Инструкции № 115, а заодно пора подумать, почему нормативные правовые акты по сходным «командировочным» вопросам изданы двумя разными министерствами.

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель председателя Ассоциации аудиторских организаций