Лизинговое пополнение

Основная тенденция развития рынка лизинга в I полугодии т.г. – сокращение объема лизингового портфеля в целом и сегмента инвестиционного лизинга в частности. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации лизингодателей Беларуси, проанализировав статотчетность компаний.

Наибольшей популярностью в республике пользуется финансовый лизинг. Совокупный объем лизингового портфеля белорусских компаний составил 23 674,6 млрд. Br (до деноминации), что на 3,5% меньше, чем на начало года (без учета данных по банкам). Из этой суммы на долю сделок с юридическими лицами приходится 22 936,1 млрд. Br (на 4,8% меньше, чем на 1.01.2016 г.), а с физическими лицами – 738,2 млрд. (рост на 64,1%).

При этом число действующих договоров за 6 месяцев выросло на 10,7%, до 72 336, из которых 26 491 договор – с юрлицами, а 45 845 – с физическими лицами. Интересно, что если число первых сократилось с начала года на 27,3%, то вторых, напротив, выросло на 25,7%.

Объем портфеля договоров международного лизинга увеличился до 880,7 млрд. Br (3,72% совокупного размера), что на 2,2% больше по сравнению с 1.01.2016 г. Всего действует 85 таких договоров.

Сохраняется интерес к возвратному лизингу: здесь объем портфеля вырос на 3,5%, до 5691,9 млрд. Br (621 договор – 24%). По мнению специалистов Ассоциации, это свидетельствует о росте потребности субъектов хозяйствования в оборотных средствах.

Всего в январе–июне т.г. заключено 21 795 договоров лизинга на сумму 4087,1 млрд. Br, в т.ч. 2692 – инвестиционного лизинга на 3416,2 млрд., что составляет 38,8 и 34,5% к совокупному значению прошлого года. Кроме того, было заключено 19 103 договоров потребительского лизинга на сумму 670,9 млрд. Br, что более чем вдвое превышает результаты всего 2015 г.

Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга) в I полугодии т.г. достиг 2706,6 млрд. Br (без НДС), что составляет 41,7% к совокупному значению за 2015 г. В частности, во II квартале наблюдалась большая активность, чем в январе–марте. Тогда объем нового бизнеса составил почти 1/4 общего прошлогоднего результата. Если такая тенденция сохранится во II полугодии, то итоги 2016 г. могут оказаться не хуже, чем в 2015-м, или даже превзойдут их.

Структура предметов лизинга свидетельствует о снижении интереса к недвижимости и производственному оборудованию (см. диаграмму).

Всего в январе–июне т.г. начислено 5404,6 млрд. Br лизинговых платежей, из которых получено 5056 млрд. Br что соответствует 53,8% и 52,5% совокупного объема за 2015 г. Таким образом, просроченная задолженность составила 348,6 млрд. Br, или 6,5% начисленных сумм (83,7% совокупного значения за 2015 г.).

Совокупный объем действующих сделок оперативного лизинга сократился за 6 месяцев т.г. на 27,8% и составил 8081,1 млн. Br. При этом число действующих договоров сократилось на 10%, до 18, т.е. такие сделки составляют всего 0,03% от общего числа, причем все они касаются инвестиционного лизинга. Таким образом, данный сегмент мало интересен потенциальным клиентам, и лизинговые компании не пытаются его развивать.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА