Научат обстоятельства

В связи с поступающими в Минторг обращениями граждан с жалобами на ненадлежащее качество образовательных услуг, оказываемых отдельными образовательными центрами, министерство на своем сайте в разделе «Защита прав потребителей» разместило «Памятку потребителя образовательных услуг».

Минторг также инициировал административные процессы в отношении руководителей отдельных субъектов хозяйствования, допускающих существенные нарушения законодательства, в т.ч. о защите прав потребителей, при организации, в частности, обучающих курсов. Привлечено внимание Минобразования к необходимости ужесточения контроля за надлежащим качеством образовательных процессов в этой сфере.

Памятка

для потребителей образовательных услуг

Отдельные образовательные центры (далее – Центры) в нарушение законодательства, в т.ч. о защите прав потребителей, не выполняют свои обязательства перед клиентами надлежащим образом, в частности, занятия не начинаются в указанный в соответствующем договоре и предусмотренный законодательством срок, поскольку не формируются группы; суммы, внесенные в форме предоплаты за обучение, не возвращаются по требованию клиентов в связи с неоказанием услуг со ссылкой на то, что эти суммы составляют взносы за письменные методические рекомендации, фактические затраты; на сайтах размещается информация о выдаче по результатам обучения документов, не предусмотренных законодательством и договором; деньги на обучение принимаются на основании чека без заключения договора и также не возвращаются без объяснения причин.

Вместе с тем согласно ст. 5 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) потребитель имеет право, в частности, на:

– надлежащую информацию об услугах;

– свободный выбор услуг;

– надлежащее качество услуг;

– возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков услуги, в т.ч. на компенсацию морального вреда;

– государственную защиту своих прав, в т.ч. на обращение в суд и другие уполномоченные госорганы за защитой нарушенных прав или интересов, охраняемых Законом и иным законодательством, а также другие права, предусмотренные Законом и иным законодательством.

Регламентация правоотношений по оказанию в т.ч. образовательных услуг основана на нормах Гражданского кодекса, в частности, главы 39, регулирующей вопросы возмездного оказания услуг, и конкретизируется в иных актах законодательства.

Согласно ст. 242 Кодекса об образовании образовательная программа обучающих курсов относится к системе дополнительного образования взрослых.

Оказание субъектами образовательной деятельности услуг в сфере образования на платной основе осуществляется на основании договора о платных услугах в сфере образования, существенными условиями которого являются предмет договора, срок обучения, стоимость обучения, порядок ее изменения, порядок расчетов за обучение и ответственность сторон (ст. 77 Кодекса об образовании). Типовая форма такого договора утверждена постановлением Минобразования от 21.07.2011 № 99. Вместе с тем отдельными Центрами заключаются договоры, не соответствующие указанной форме, включая существенные условия.

В ч. 1 п. 9 ст. 250 Кодекса об образовании, предусматривающей общие требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, закреплено, в частности, что начало учебных занятий при реализации таких программ определяется сроками комплектования учебных групп, но не позднее чем через 3 месяца после даты заключения соответствующего договора. Аналогичные требования предусмотрены п. 10 Положения об обучающих курсах дополнительного образования взрослых, утв. постановлением Совмина от 15.07.2011 № 954 (далее – Положение об обучающих курсах), определяющего в развитие норм Кодекса об образовании порядок организации образовательного процесса при реализации образовательной программы обучающих курсов. При этом согласно ст. 29 Закона исполнитель обязан оказать услугу в срок, установленный договором, если иное не предусмотрено законодательством. Однако в договорах отдельных Центров начало занятий устанавливается в более длительный срок или обусловливается определенными событиями (формированием групп, готовностью заказчика услуг приступить к учебному процессу).

Пунктом 13 Положения об обучающих курсах предусмотрено, что документом, подтверждающим освоение слушателем содержания образовательной программы обучающих курсов, является справка об обучении, образец которой определен постановлением Минобразования от 27.07.2011 № 194 «О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении». Выдача иных документов, включая различные свидетельства и сертификаты, о чем размещается информация на сайтах отдельных Центров, законодательством об образовании не предусмотрена.

Условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными Законом и иным законодательством в области защиты прав потребителей, считаются ничтожными. Обусловливать приобретение услуги обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять дополнительные услуги, оказываемые за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они уже оплачены – потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы (ст. 19 Закона). Таким образом, неправомерно обусловливать заключение соответствующего договора приобретением, в частности, методических материалов или дисков.

Права потребителя при нарушении исполнителем сроков оказания услуги предусмотрены в ст. 30 Закона, включая право на расторжение договора об оказании услуги, при этом потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Денежная сумма, возвращаемая потребителю при расторжении договора об оказании услуги, определяется на момент предъявления потребителем требования, а если оно добровольно не удовлетворено – на момент вынесения судом соответствующего решения.

Требования потребителя о расторжении договора об оказании услуги и возврате уплаченной за оказанную услугу денежной суммы подлежат удовлетворению в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение указанных сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 1% цены оказания услуги (ст. 33 Закона).