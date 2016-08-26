Одним из самых заметных новшеств, внесенных постановлением Совмина от 5.02.2016 № 102 в Правила автомобильных перевозок, была норма, позволяющая грузоотправителю при перевозке грузов за пределы страны, а также через территорию республики (транзитом) оформлять и передавать водителю CMR-накладную, товарную накладную (ТН-2), иные сопроводительные документы на груз. Данное новшество было призвано сократить документооборот и облегчить жизнь бизнесу. Но в реальности возникла новая ловушка, в которую уже успели попасть некоторые субъекты хозяйствования.

В соответствии с измененными Правилами позволяется не выписывать накладную ТТН-1 при осуществлении таких перевозок. В этом случае товаросопроводительными документами на груз являются CMR-накладная и другие документы, оформленные грузоотправителем (абз. 4 п. 23 Правил).

Кроме того, без оформления ТТН-1 допускается выполнение автомобильной перевозки грузов, поступивших из-за пределов Беларуси, до пункта разгрузки, указанного в транспортных документах грузоотправителя. В этом случае сопроводительными документами на груз являются авиационная накладная (AWB), составленная в соответствии с Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, железнодорожная накладная (СМГС), предусмотренная Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении, международная товарно-транспортная накладная «CMR» с приложением счета-фактуры (invoice) и других документов, оформленных грузоотправителем.

Однако есть один нюанс. В графе 2 CMR-накладной указывается юридический адрес организации-грузополучателя, а в графе 3 – место, предназначенное для доставки груза. Ранее здесь обычно указывался пункт таможенного оформления. После таможенной очистки груз по ТТН-1 отправлялся на склад. Некоторые компании по старинке заполняют CMR-накладные, не указывая в них фактическое место разгрузки. Тут-то их и ловят контролирующие органы, и в дело вступает пресловутый п. 4 ст. 12.17 КоАП.

Согласно подп. 1.12 п. 1 ст. 22 НК плательщик обязан обеспечивать, если иное не установлено законодательством, наличие документов, форма которых утверждена уполномоченными государственными органами, подтверждающих приобретение (поступление) товарно-материальных ценностей, – в местах их хранения и при их транспортировке, а также подтверждающих приобретение ТМЦ при их непосредственном поступлении в места реализации или отпуск товаров в места реализации, – в местах реализации. Но нормы, позволяющие штрафовать и конфисковывать товар, если он приобретается, хранится, продается или перевозится без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов, можно трактовать очень широко. Например, достаточно, чтобы пунктом разгрузки по CMR-накладной значился юридический адрес фирмы-грузополучателя, а не адрес ее же склада. Возможны и иные варианты. Скажем, забыл водитель документы на складе – везешь нелегальный товар. Между тем груз растаможен, сертифицирован, серийные номера есть в таможне. Бывали случаи, когда отсутствие требуемых сопроводительных документов означало, что товар в магазине, а все накладные задержались в бухгалтерии этажом выше. Неужели это и есть борьба с нарушениями и теневым бизнесом?

Заметим, что товар реализуется исключительно путем заключения договоров купли-продажи как физическим, так и юридическим лицам. Местом реализации товара является место заключения договора купли-продажи, а не место его хранения. В соответствии со ст. 414 ГК, если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Все договоры купли-продажи товаров, хранящихся на складе, как с физическими, так и с юридическими лицами заключаются в месте нахождения юридического лица. Поэтому местом реализации товара является не склад, а офис. Именно здесь, в бухгалтерии, могут храниться учетные документы на товар. На складе могут быть копии, компьютер с регистрами карточек. Но в жизни это формально является поводом для штрафов и конфискаций.

В решении коллегии Верховного Суда говорилось, что если юридическое лицо не извлекло выгоду, а государству не причинен ущерб, то в таких делах судам рекомендуется принимать сторону юридических лиц. Если бы суды придерживались этого принципа при рассмотрении случаев применения п. 4 ст. 12.17 КоАП, предприниматели чувствовали бы себя гораздо спокойнее.

Остается добавить, что Указ от 23.07.2015 № 340 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней» (в ред. от 23.03.2016) позволяет предпринимателям ходатайствовать об освобождении только от административного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости, конфискации дохода и (или) выручки. Межведомственная комиссия не полномочна освобождать от конфискации товара. Между тем именно эта санкция является для бизнеса самой обременительной и большой опасностью, а ее широкое применение заставляет усомниться в справедливости законодательства и привлекательности делового климата.

Автор публикации: Виктор МАЛЫШЕВ, менеджер