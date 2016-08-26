Новый союзный кодекс на подходе

Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13 на внутригосударственное согласование в страны Евразийского экономического союза направлен проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

В отличие от действующего таможенного законодательства, проект ТК ЕАЭС – комплексный, кодифицированный международный договор, при подготовке которого была проведена ревизия всех ранее заключенных соглашений в данной сфере, переосмыслены существующие порядок и технологии совершения таможенных операций, изменены подходы к применению информационных технологий.

Проект договора полностью базируется на электронном документообороте в таможенных правоотношениях (электронное декларирование, автоматическая регистрация таможенной декларации, автоматический выпуск товаров, механизм «единого окна»). В отдельной главе регламентируется деятельность уполномоченных экономических операторов.

В проекте Договора о ТК ЕАЭС существенно дополнена компетенция Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), что позволит обеспечивать гибкое единое таможенное регулирование в ЕАЭС.

Правительствам стран – членов ЕАЭС поручено обеспечить проведение внутригосударственного согласования проекта договора до 20 сентября т.г. Промежуточный доклад ЕЭК о проекте договора и проведении внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, Высший Евразийский экономический совет заслушает на очередном заседании в октябре, а подписание договора запланировано на декабрь.