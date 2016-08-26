Стандарты для всех

Во вторник произошло знаковое событие для отечественного бухучета и экономики в целом. Беларусь вошла, наконец, в круг стран, адаптировавших в своей правовой системе Международные стандарты финансовой отчетности. Постановлением Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20 на территории республики вводятся в действие в качестве технических нормативных актов 42 стандарта МСФО и 26 разъяснений к ним.

Официальное признание и введение финансовой отчетности по МСФО в Беларуси – важнейший шаг в реформировании отечественной экономики. Он стал возможен благодаря заключению Соглашения между Минфином Беларуси и Фондом Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (США) об отказе от авторского права на текст МСФО на территории РБ. Подобные соглашения уже давно заключены многими странами СНГ, что позволило им существенно опередить нас во внедрении МСФО.

Отсутствие «понятной» финансовой отчетности часто называют одной из причин дефицита иностранных инвестиций. Унификация учетных стандартов является одним из условий углубления экономической интеграции государств – членов ЕАЭС в процессе создания общего финансового рынка. Но легализация международных стандартов и наличие составленной по ним отчетности – хотя и обязательное, но далеко не единственное условие обеспечения информационной открытости рынка капитала в стране и создания благоприятного инвестиционного климата. Так что тянуть дальше было некуда.

Курс на МСФО изначально был взят в Государственной программе перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 4.05.1998 № 694, принятой почти одновременно с другими странами СНГ. Первоначально сгоряча правительство запланировало реализовать эту программу за год, но 5 лет спустя, обнаружив отсутствие каких-либо подвижек, отвело на бухгалтерскую реформу еще 5 лет. Но и 1.01.2008 г. ничего не произошло. Позднее был выбран путь гармонизации, что предполагает длительное и осторожное сближение международных правил с отечественными, а не автоматическую замену или признание МСФО.

Все это время идея «тлела»: создавались межведомственные и координационные советы, рабочие группы, проводились семинары и конференции. Лозунги о сближении и совершенствовании национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с МСФО неизменно мелькали как в правительственных программах и стратегиях, так и в резолюциях мероприятий, проводимых бизнес-союзами.

Не дожидаясь официальной «отмашки», некоторые компании сами начали внедрять МСФО: обучали сотрудников, составляли отчетность – кто-то по требованию зарубежных инвесторов и банков или в надежде получить более достоверные сведения для управления компанией, а кто-то просто из любопытства. В республике появилась возможность пройти обучение и сдать экзамены на получение международных сертификатов по МСФО. Так что определенное количество сертифицированных специалистов уже имеется. Время от времени государство в порядке эксперимента зачем-то обязывало некоторые госпредприятия составлять отчетность по МСФО.

Конвергенция по-белорусски

Методология бухгалтерского учета в нашей стране постепенно менялась. Действующие отечественные инструкции в значительной степени приближены к МСФО и содержат принятые в них подходы и методы. Правда, часть из них носит рекомендательный характер или, напротив, содержит дополнительные ограничения (например, переоценка и обесценивание долгосрочных активов, формирование некоторых резервов). Иные подходы МСФО оказались излишне обременительными в белорусских условиях и откровенно игнорируются (например, позволяется временно не начислять амортизацию основных средств, которые остаются в эксплуатации, не списывать в убыток курсовые разницы). Игнорируются принципы осмотрительности и приоритета содержания над формой, искажаются некоторые учетные оценки, в т.ч. касающиеся влияния изменений валютных курсов, часто не отражаются в отчетности события после отчетного периода и условные обязательства, нет правил учета операций с производными финансовыми инструментами. На балансе организаций числятся морально устаревшие основные средства, стоимость которых на текущий момент может быть многократно завышенной. Не предусмотрено дисконтирование долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности. Все это приводит к искажению стоимости активов и финансовых результатов, что влечет ошибочную оценку ситуации: менеджерами – на предприятиях, а правительством – во всей экономике. Такие просчеты влекут неисполнение программ, срыв бизнес-планов, конфликты с кредиторами и инвесторами. Это наиболее остро проявляется в условиях финансового кризиса и роста факторов нестабильности на мировых рынках, сопровождающихся чрезмерным оттоком капиталов из страны.

Внедрение в отечественный бухучет международных стандартов постоянно сталкивается с рядом проблем. Как только начался переход от лозунгов к конкретным системным действиям, энтузиазм начал остывать. Оказалось, что МСФО ничего не упрощают, а скорее, наоборот. Применение их принципов и методов требует определенной подготовки и усилий, а на выходе можно получить довольно удручающие, хотя и близкие к истине, показатели. В придачу использование отдельных подходов МСФО в отрыве от всех остальных может повлечь неприятные налоговые последствия, как произошло, к примеру, с пресловутым методом начисления.

Серьезной проблемой остается низкая транспарентность и сопоставимость бухгалтерской отчетности, неполное отражение всех фактов хозяйственной деятельности. Можно вспомнить, какую негативную реакцию вызвало требование составлять в холдингах консолидированную отчетность. Власти даже пошли на попятную, внеся в Указ № 660 двусмысленную формулировку, позволяющую управляющей компании холдинга «не составлять годовую консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено законодательством».

Поэтому прорывом можно считать введение обязанности составлять годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. Но она пока распространяется на довольно узкий круг субъектов хозяйствования. Это банки, страховые организации и открытые акционерные общества, имеющие дочерние фирмы, т.е. те, кто отнесен Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» к общественно значимым организациям. Для банков это дело уже привычное. Нацбанк обязал их составлять финансовую отчетность по МСФО еще с 2008 г. Разумеется, остальные могут составлять отчетность по МСФО добровольно или по требованию инвесторов, но это уже их личное дело.

Помимо легализованных и общедоступных текстов МСФО на русском языке требуются методические указания и разъяснения по вопросам правоприменительной практики отдельных положений МСФО, в т.ч. публикуемых Фондом МСФО и IFAC. Подготовка квалифицированных специалистов по МСФО и услуги по трансформации отчетности и ее аудиту стоят дорого. Эти расходы предприятия, пытающиеся сегодня экономить на всем, что не приносит сиюминутной выгоды, воспринимают довольно болезненно.

Подобные проблемы могут негативно отразиться на качестве отчетности по МСФО, составляемой белорусскими компаниями. Не менее серьезный вопрос – востребованность этой отчетности. Одним из базовых принципов МСФО является полезность плодов бухгалтерских усилий. Собранная в отчетах информация должна быть востребована пользователями – инвесторами, менеджерами, государством.

В соответствии с законодательством годовая отчетность общественно значимой организации, составленная по МСФО, вместе с аудиторским заключением должна быть представлена в Минфин, банка – в Нацбанк, а также размещена на сайтах этих организаций в Интернете. Хочется надеяться, что к этой обязанности акционерные общества отнесутся более добросовестно, чем до сих пор – к публикации своей отчетности в СМИ.

Зачем это надо

К сожалению, ничего нельзя сказать о том, для каких целей будет использована эта отчетность. При заполнении статистических форм, исчислении налогов, расчете нормативов платежеспособности и ликвидности, начислении дивидендов, листинге на БВФБ по-прежнему пока будут применяться данные, получаемые из отчетности, составляемой по белорусским учетным правилам. Те же показатели в отчетности, составленной по МСФО, могут значительно отличаться – причем в разные стороны. Но эти отличия будут носить пока исключительно «справочный» характер, без каких-либо налоговых и корпоративных последствий. Между тем достоверная информация о финансовом положении и состоянии предприятий нужна, в первую очередь, белорусским руководителям и предпринимателям и лишь затем – иностранным инвесторам (если таковые появятся).

Остается добавить, что легализация текстов МСФО и обязанность составлять по ним отчетность сами по себе не гарантируют, что стандарты будут применяться корректно и добросовестно. С одной стороны, у властей, менеджеров и бухгалтеров зачастую имеются стимулы для сознательного искажения финансовых результатов. Как показывает мировой опыт, искоренить эти попытки не в состоянии никакой контроль, аудит и угроза сурового наказания.

С другой стороны, остаются особенности профессиональных, национальных и культурных традиций, которые затрудняют применение МСФО, их однозначное и точное понимание. Это не сугубо наша, а всеобщая проблема. Например, недавно Австралийский и Корейский советы по стандартам финансовой отчетности совместно с Национальным советом по бухгалтерскому учету Франции (ANC) опубликовали совместное исследование, посвященное влиянию таких особенностей и тонкостей перевода на интерпретацию различных терминов, использующихся в МСФО. Оказалось, что национальные различия существенно отражаются на понимании терминов и подходов, а следовательно – на практике применения стандартов и профессиональных суждениях бухгалтеров.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН