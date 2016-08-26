Была ли оказана услуга

Одним из основных спорных вопросов при выполнении консультационных услуг является оценка их качества и оформление соответствующих документов, подтверждающих факт надлежащего или ненадлежащего их выполнения.

Первостепенное значение здесь имеет описание «модели» предполагаемых услуг, причем не столько с позиций определения их натуральных показателей, сколько с точки зрения построения правовой модели предстоящих услуг, отраженных в ее «договорно-правовой архитектуре», а именно в существенных условиях договора. Существенные условия договора служат своеобразным «каркасом» предстоящей модели услуг, и от того, насколько полно и детально такие условия будут учтены заказчиком, зависит эффективность и результативность осуществления консультационных услуг.

Может возникнуть ситуация, при которой, по мнению заказчика, услуги оказаны неполно или ненадлежащим образом, в связи с чем он отказывается их опл...