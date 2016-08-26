Урожай-2016: не ждите рекордов

В Беларуси в текущем году планируется собрать 8,8 млн. т зерна с учетом кукурузы, сообщил на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

По состоянию на 24 августа было убрано 93,8% площадей зерновых культур, намолочено 6,7 млн. т зерна. Результат в 2016 г. хуже прошлогоднего – по валу 6,7 млн. т против 8,5 млн. в 2015 г. на указанную дату. Подводит урожайность зерновых культур – 33,7 ц/га, что почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Впрочем, в Минсельхозпроде надеются, что отставание удастся сократить до минимума за счет вклада крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также кукурузы, уборка которой только начинается. Сбор этой культуры прогнозируется в объеме 1,2–1,25 млн. т.

Дефицита хлеба и кормов в стране не ожидается еще и потому, что на нужды предприятий хлебобулочной и комбикормовой промышленности, животноводческой отрасли будут направлены переходящие остатки прошлого года – порядка 1,05 млн. т зерна.

Падение урожайности зерновых в текущем году В.Гракун объясняет неблагоприятными погодными условиями в июле и недостаточным вкладом минеральных удобрений. Их было внесено в среднем по республике на 10–20% меньше, чем в 2015 г., что связано с нехваткой у хозяйств средств на их приобретение.

Тем временем, рекордного урожая зерна ждут в текущем году в России. По данным на 23 августа, здесь собрано 82,3 млн. т, что на 19,6 млн. т больше, чем год назад. При этом зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 57,4% площадей, сообщает Минсельхоз РФ. К концу уборочной компании его валовый сбор прогнозируется на уровне 110–118 млн. т. К примеру, только в одной Ростовской области планируют собрать зерна больше, чем в целом в Беларуси, – 12 млн. т. Местные эксперты связывают достижение этих показателей с мерами по повышению плодородия земель в РФ, применением научных систем земледелия, грамотным использованием структуры посевных площадей и севооборотов.

Украинские аграрии, несмотря на засушливое лето, в 2016 г. также ожидают хороший урожай зерновых – примерно 61 млн. т зерна, что на 1 млн. больше, чем в предыдущем году. Данный прогноз подтверждается оперативной аграрной статистикой. В частности, рекордный объем зерна собран в Одесской области – более 3,7 млн. т при средней урожайности 37,7 ц/га. Для сравнения: в Минской области, лидирующей среди регионов Беларуси по валовому сбору зерна, в текущем году намолочено его только 1,7 млн. т при урожайности 34,9 ц/га.

Согласно июльской оценке ФАО мировой сбор зерна в 2016 г. составит 2544 млн. т.

Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ