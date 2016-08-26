Кому заблокируют Skype и Viber

Слухи о возможном запрете технологии VoIP (IP-телефонии), которую используют Skype, Viber и подобные им программы, периодически появляются в медиа-пространстве. Очередную волну опасений за судьбу удобных и привычных для многих сервисов вызнало принятие постановления Совмина от 22.08.2016 № 662, которым внесены изменения в Правила оказания услуг электросвязи, утв. постановлением Совмина от 17.08.2006 № 1055 (далее – Правила).

Документом уточняются права, обязанности и ответственность операторов электросвязи. В частности, установлено, что они будет обязаны выполнять требования актов законодательства, регламентирующих работу системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи.

В то же время расширяются и их права. Вскоре оператор электросвязи сможет не только приостанавливать и прекращать в установленных случаях оказание услуг электросвязи пользователям услуг электросвязи, но и блокировать пропуск трафика телефонии по IР-протоколу в случаях, предусмотренных Правилами, соответствующим договором и актами законодательства, в т.ч. регламентирующими работу системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи. Кроме того, постановлением № 662 вводится право операторов электросвязи запрашивать пояснения от абонента по вопросам нарушения порядка использования выделенного ему абонентского номера при проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений порядка пропуска трафика на своих сетях электросвязи.

Согласно разъяснениям, размещенным на сайте Совмина, в нашей стране для противодействия нарушениям порядка пропуска трафика РУП «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ) создан специальный программно-технический комплекс. Для интеграции с ним программно-технических средств, информационных сетей, систем и ресурсов операторов электросвязи п. 5 Указа Президента от 15.03.2016. № 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи» предусмотрена регистрация программно-технических средств, используемых для пропуска и (или) терминации трафика телефонии по IP-протоколу. Это, в свою очередь, вызвало необходимость дополнения соответствующими процедурами единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Напомним, что после принятия Указа № 98 появились разъяснения специалистов Оперативно-аналитического центра при Президенте (ОАЦ), согласно которым принятый документ не касается интернет-мессенджеров, включая Skype и Viber, при условии, если соединение будет происходить напрямую между ними, а также если владельцы интернет-мессенджеров заключат договоры о взаимодействии с белорусскими операторами, в т.ч. на терминацию IP-трафика непосредственно на белорусские телефонные сети связи. Указ № 98 не регламентирует вопросы ограничения или введения дополнительной платы за звонки между пользователями мессенджеров внутри Беларуси. «Вместе с тем в настоящее время по инициативе операторов электросвязи (выделено авт.) регуляторами в сфере информатизации прорабатывается вопрос о целесообразности и необходимости монетизации отдельных сервисов и услуг, оказываемых с использованием сетей электросвязи», — заявили в ОАЦ. Так что хотя пока деньги за звонки между пользователями мессенджеров брать не будут, такая опасность не исключена в будущем.

В ОАЦ отметили, что все принимаемые меры обусловлены существованием незаконной предпринимательской деятельности по оказанию услуг передачи голосовых сообщений в нарушение требований законодательства («серый трафик»). Фактически некие лица, пользуясь инфраструктурой операторов электросвязи и заключая через подставных лиц договоры на доступ к сети интернет, предоставление мобильной связи и иных видов оказываемых операторами услуг и т.д., занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, осуществление которой без регистрации, специального разрешения (лицензии) запрещено законодательством.

С этим согласны и в НЦОТ, где подчеркнули, что Указ № 98 и принятые в его развитие акты направлены на предотвращение экономического ущерба операторам связи и государству от «серого» трафика. «Речь идет лишь о предотвращении мошеннических схем, которые позволяют наживаться незаконным путем. То есть в данном случае оператору неважно, кто и куда звонил, главное, чтобы звонок прошел по предусмотренному законодательством маршруту», — уточнил директор НЦОТ Николай Кочкин.

Таким образом, принятие постановления № 662 является всего лишь следующим шагом по борьбе с незаконным предпринимательством, теперь уже в сфере высоких технологий. И на простых пользователях принятые меры сказаться не должны.

Так это, или к нам в очередной раз залезут в карман, станет ясно после 18 сентября 2016 г., когда Указ № 98 вместе с постановлением № 662 вступят в силу. Но сама возможность блокировки трафика любому абоненту, которую получают операторы связи, все же несколько пугает...

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ