Взвешенные планы и осторожные шаги

Это заседание объявлено завершающим этапом предварительной работы над пакетом прогнозных документов на 2017 г., который включает проекты указов Президента «О задачах социально-экономического развития» и «Об Основных направлениях денежно-кредитной политики», а также проекты законов: «О республиканском бюджете» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс». По словам премьер-министра Андрея Кобякова, данные документы увязаны друг с другом и обеспечивают сбалансированность развития экономики и финансового рынка.

Июльский спад ВВП на 0,2% глава правительства объяснил «конкретными обстоятельствами» в связи с ограничением поставки нефти на НПЗ – порядка 700 тыс. т. Получилось, что концерн «Белнефтехим» уменьшил объемы промышленного производства, и сократились соответствующие объемы оптовой торговли нефтепродуктами. А.Кобяков надеется, что «это временное явление, идет переговорный процесс. Мы достаточно близки к тому, чтобы достичь понимания с российскими партнерами и по уровню цен на газ, и по поставкам нефти в Беларусь».

Пока переговорный процесс движется, можно заняться перспективным планированием. Количественные значения прогноза на 2017 г., по словам А.Кобякова, соответствуют целевым ориентирам пятилетки. Так, ВВП должен вырасти на 1,5%, реальные располагаемые денежные доходы населения – на 1,2%, производительность труда по ВВП – на 1,6% и будет превышать темпы роста реальной зарплаты. Планируется, что экспорт товаров и услуг увеличится на 3,6%, сальдо внешней торговли товарами и услугами окажется положительным и составит порядка 103 млн. USD (0,2% к ВВП), прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) достигнут 1,4 млрд. USD.

Главным достижением должен стать выход на однозначные параметры инфляции – 109% (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.). «Неукоснительно будем соблюдать приоритет сбалансированного развития экономики – это сбалансированность платежного баланса и бюджета, выполнение внешних обязательств без снижения золотовалютных резервов, снижение инфляции», – пообещал премьер-министр. Также ставится задача нарастить ЗВР хотя бы на 500 млн. USD. Это, как считает А.Кобяков, сложно, но при согласованных действиях Правительства и Нацбанка – выполнимо, особенно если окажутся реализованными «наработки и договоренности», в т.ч. с международными финансовыми структурами. Надо лишь активно и наиболее оптимально для страны их использовать.

Одновременно завершается работа по формированию целевых задач для министерств, концернов и предприятий. «Основной акцент делаем на качественные показатели роста и экспорт, – предупредил глава Совмина. – Все они будут учтены в постановлении правительства, и тем самым мы сформируем вертикально интегрированную матрицу задач начиная от правительства до руководителей предприятий через систему бизнес-планирования».

По мнению премьер-министра, принимаемые меры по финансовому оздоровлению реального сектора экономики, организаций сельского хозяйства и переработки помогают решить некоторые вопросы и банковского сектора, обеспечить их устойчивое функционирование. «Стоимость кредитов для экономики – извечная проблема. Но она постепенно решается, – подчеркнул Андрей Кобяков. – В июле 2016 г. средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях без учета льготных составила 24,7% годовых. Это ниже, чем по кредитам декабря 2015 г., на 8,6 процентных пункта».

В свою очередь, председатель правления Национального банка Павел Каллаур также обещает взвешенно и осторожно проводить дальнейшие действия по снижению ставки рефинансирования в тесной увязке с платежным балансом страны. По словам главы Нацбанка, «позитивные результаты монетарной политики во многом обусловлены теми мерами, которые принимаются в фискальной и экономической сферах. Проводя такую сбалансированную политику, имея позитивный результат по инфляции, по ситуации на валютном рынке, правление Нацбанка осознанно и совершенно профессионально сделало выбор в части того, чтобы еще раз снизить ставку рефинансирования. Мы знаем, что это вызвало определенную дискуссию общественности. Тем не менее это совершенно осознанные и профессиональные действия с учетом той макроэкономической ситуации, которая складывается в экономике».

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ