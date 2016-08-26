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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Временное место стало постоянным

26.08.2016

Основной работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 7.08.2016 г. включительно. Она написала заявление с просьбой уволить 7 августа, это воскресенье.

Каким числом ее увольнять и делать расчет? И каким числом увольнять временного работника, который на срочном договоре на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника? Если понедельником, то получается, что она приступает к работе и этот день оплачивается?

В соответствии со ст. 37 ТК трудовой договор, заключенный на неопределенный срок (п. 1 ст. 17 ТК), а также срочный трудовой договор может быть в любое время прекращен по соглашению его сторон.

В п. 18 постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» указано, что в соответствии со ст. 37 ТК при достижении договоренности между работником и нанимателем на прекращение трудового договора по соглашению сторон он прекращается в срок, определенный сторонами.

Таким образом, работница и наниматель могут достичь договоренности о прекращении трудового договора в любой день, в т.ч. в день, приходящийся на период отпуска по...

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