Временное место стало постоянным

Каким числом ее увольнять и делать расчет? И каким числом увольнять временного работника, который на срочном договоре на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника? Если понедельником, то получается, что она приступает к работе и этот день оплачивается?

Основной работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 7.08.2016 г. включительно. Она написала заявление с просьбой уволить 7 августа, это воскресенье.

В соответствии со ст. 37 ТК трудовой договор, заключенный на неопределенный срок (п. 1 ст. 17 ТК), а также срочный трудовой договор может быть в любое время прекращен по соглашению его сторон.

В п. 18 постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» указано, что в соответствии со ст. 37 ТК при достижении договоренности между работником и нанимателем на прекращение трудового договора по соглашению сторон он прекращается в срок, определенный сторонами.

Таким образом, работница и наниматель могут достичь договоренности о прекращении трудового договора в любой день, в т.ч. в день, приходящийся на период отпуска по...