Что не заработали

В Беларуси минимальная заработная плата составляет более 30% от уровня среднемесячной номинальной заработной платы. Это самый выгодный паритет на пространстве Содружества независимых государств, показал отчет Межгосударственного статистического комитета СНГ, в котором приведены национальные данные за 2015 г. и предыдущие 15 лет.

Минимальная заработная плата (МЗП) – это наименьший уровень оплаты за труд. Она устанавливается государством как минимальный социальный стандарт в области оплаты труда либо может быть результатом добровольного соглашения между профсоюзами и работодателями. В соответствии с ТК РБ наниматели обязаны применять МЗП в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. Минимальные ставки зарплаты призваны гарантировать получение работниками основного стандартного прожиточного минимума.

По информации Статкомитета СНГ в странах содружества пропорциональное соотношение между минимальной заработной платой и среднемесячной номинальной зарплатой в 2015 г. варьировалось в пределах от 7% в Кыргызстане (970/13 277 сомов) до 31% в Беларуси (2 100 100/6 718 697 белорусских рублей до деноминации). В Казахстане корреляция составила 17% (21 364/125 335 тенге), в России – 18% (5965/33 981 рублей), в Молдове – 22% (1000/4611 лей), в Азербайджане – 23% (105/466 манатов), в Армении – 27% (50 000/184 647 драмов), в Таджикистане – 28% (250/879 сомони), в Украине – 29% (1218/4195 гривен).

Что касается динамики изменения коэффициента соотношения, то в данный момент Беларусь показывает максимальный уровень пропорционального соответствия. Предыдущие 10 лет он колебался в границах 21–28%, в 2003 г. составлял 16%, в 2002 г. – 5%, в 2001 г. – 3% (3600/123 021 белорусских рублей).

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ