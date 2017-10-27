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Содержание «Экономической газеты» N 81 за 27 октября 2017 года
Как ляжет союзная дорожная карта: энергетическая, цифровая и долговая
Повестка заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25 октября в Ереване, включала более 15 вопросов. Но ключевыми вопросами для белорусской делегации остается доступ к российскому рынку сбыта, энергоносителям и кредитным ресурсам по приемлемым ценам.
Что происходит с налогами в регионах
В структуре собираемых налогов в Беларуси, судя по опубликованным на сайте МНС данным, появились новые тенденции. Роль НДС значительно уменьшилась, а налога на недвижимость и подоходного налога, напротив, возросла.
Бензин дорожает по уважительным причинам
С 26 октября розничные цены на автомобильный бензин на белорусских АЗС увеличиваются в среднем на 1,7%, или на 2 копейки.
Рост зарплаты в сентябре остановился
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 г. составила 831,3 BYN, сообщает Белстат. Это на 1,6%, или на 13,1 BYN, меньше, чем в августе. Таким образом, полугодовое наращивание зарплат неожиданно прервалось. Между тем реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом сократилась на 1,9%, а за 9 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – увеличилась на 3,8%.
Погода и инвестиции для «Лидского пива»
Менеджеры ОАО «Лидское пиво» представили акционерам и совету директоров группы Olvi инвестиционный план развития до 2025 г. В нем обосновывается необходимость инвестиций, объем которых сопоставим с вложениями за последние 10 лет. Если этот план будет принят, то производственные мощности предприятия существенно вырастут.
Государство обещает помочь малому бизнесу
Новые правила государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства содержатся в проекте указа Президента, который поступил на рассмотрение в бизнес-союзы. Его основная цель – помочь дальнейшему развитию бизнеса в нашей стране.
Новые требования к государственным интернет-сайтам
Информация на сайтах госорганизаций должна быть и на белорусском языке. Соответствующие изменения в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций, утв. постановлением Совмина от 29.04.2010 № 645, внесены постановлением Совмина от 23.10.2017 № 797.
Численность субъектов хозяйствования сокращается
На 1 октября 2017 г. в республике действовало 140 763 юридических лиц и 243 676 индивидуальных предпринимателей. За год число первых сократилось на 1,2%, а вторых – на 2,8%.
Кредитование в августе: население берет, предприятия гасят долги
Смягчение кредитно-денежной политики заметно отразилось на динамике кредитования в III квартале текущего года. Кредитование несколько оживилось, причем больше всего – потребительское. Темпы его роста существенно выше, чем у субъектов хозяйствования. Однако объемы кредитования физических лиц и его общая доля гораздо ниже, чем у предприятий. Те тоже нуждаются в деньгах, но их финансовое положение и возможности обеспечения не позволяют активизировать заимствования. Вместе с тем в августе отмечено некоторое сокращение проблемных долгов.
Граждане получили онлайн-доступ к своим личным кредитным отчетам
Возможности Кредитного регистра Нацбанка по предоставлению дистанционного доступа к личным кредитным отчетам значительно расширены. Но резкий рост нагрузки привел к сбоям на сайте регистра.
Как возместить имущественный вред в рамках административного процесса
Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязано возместить вред, причиненный административным правонарушением, – это предусмотрено ст. 7.8 КоАП. В свою очередь, применение административного взыскания к лицу, в отношении которого ведется административный процесс, является основанием для взыскания с этого лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством.
Между сторонами заключен договор возмездного оказания услуг. Исполнитель оказал услуги в полном объеме. Впоследствии по иску заказчика данный договор был признан решением суда незаключенным.
Препятствует ли данное решение суда подаче иска исполнителем о взыскании с заказчика задолженности по договору за оказанные услуги?
Организация желает принять на работу гражданина России, имеющего вид на жительство в Беларуси.
Можно ли внести запись о работе в трудовую книжку, выданную ему в РФ?
Сотрудник работает в организации на полную ставку с режимом работы с 9-00 до 18-00, выходные – суббота, воскресенье. Другой наниматель желает принять работника на работу с условием выполнения работы на дому.
Установлены ли ограничения для принятия работника-надомника в такой ситуации?
Может ли наниматель перевести заместителя начальника отдела на должность начальника управления, в состав которого входит указанное структурное подразделение, с учетом выявленных возможностей его профессионального и служебного роста, если стаж его работы не соответствует требованиям, указанным в ЕКСД по соответствующей должности?
На протяжении всего года специалисты Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY наблюдают ежемесячный прирост вакансий. За счет этого падает конкуренция за рабочие места.
Между частным предприятием и его сотрудником, который скоропостижно умер, был заключен договор беспроцентного займа.
Можно ли истребовать долг умершего работника с его родственников? Может ли предприятие не предъявлять указанный иск? Меняется ли ситуация, если предприятие государственное?
Организация и поручительство по кредиту
Может ли строительная организация предусмотреть в коллективном договоре наряду с традиционными видами финансовой поддержки работников при строительстве жилья (материальная помощь, займы и др.) предоставление поручительства организации при получении в АСБ «Беларусбанк» льготных кредитов на строительство жилых помещений?
С. ЮРКЕВИЧ, Гродненская обл.
Информбанк
Об установлении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах сентября 2017 года в расчете на месяц
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60
О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 61
О номинальной начисленной средней заработной плате в Республике Беларусь
Особенности бухучета совместной деятельности
Организация заключила договор совместной деятельности с индивидуальным предпринимателем (далее – ИП).
В рамках этого договора стороны договорились совместными усилиями построить здание.
Вкладом ИП по договору являются следующие произведенные расходы:
– в связи с оплатой права заключения договора аренды земли;
– по участию в аукционе на право заключения договора аренды земли;
– по получению технических условий для проектирования и другие.
Ведение общих дел, в т.ч. ведение бухгалтерского учета совместной деятельности, поручено организации (далее – ведущий участник).
1. Правильно ли поступил ведущий участник, отразив плату за право заключения договора аренды земли в бухгалтерском учете совместной деятельности в качестве нематериального актива? Увеличивает ли стоимость строительства амортизация, начисленная по такому активу? Права землепользования оформлены ИП и не переоформлялись.
2. В соответствии с решением города заказчиком по строительству является ИП. В чей адрес следует выставлять ЭСЧФ?
3. Кого следует указывать в актах выполненных работ формы С-2а в графе «Заказчик»?
Страхование директора от несчастного случая
Предприятие, применяющее упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с уплатой НДС, оформляет кредит (овердрафт) в банке под поручительство физического лица – директора предприятия.
Одно из условий оформления сделки со стороны банка – страхование директора от несчастного случая в белорусской страховой организации сроком на один год.
Оплата услуги страхования производится за счет предприятия.
Какие налоги необходимо исчислить в данной ситуации?
Дата совершения операции в ЭСЧФ
В адрес нашего предприятия поступает сырье от белорусского поставщика. Накладная ТТН-1 выписана им вечером, например, 20.09.2017 г., а фактически молоко поступает на следующий день. На накладной делается отметка о поступлении – 21.09.2017 г. и приходуется сырье тоже на эту дату.
Как правильно в данном случае должна быть указана дата совершения операции в электронном счете-фактуре (далее – ЭСЧФ), выставленном в адрес нашего предприятия: 20.09.2017 г. или дата накладной – 21.09.2017 г.?
Бухучет и налогообложение арендной платы физических лиц
Организация сдает в аренду жилые помещения физическим лицам. Каков порядок бухгалтерского учета и налогообложения у арендодателя?
Как определить сумму неконтролирующей доли и каким образом она влияет на показатели консолидированной отчетности?
Сумма чистой прибыли на неконтролирующую долю
В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включается сумма чистой прибыли (убытка), приходящаяся на неконтролирующую долю (абз. 7 п. 13 НСБУ № 46).
Как ее рассчитать?
Влияет ли этот показатель на величину собственного капитала консолидированного баланса?
Чистая прибыль дочернего предприятия на долю материнской компании
Включается ли в консолидированную отчетность, в частности, в бухгалтерский баланс, чистая прибыль дочернего предприятия, приходящаяся на долю материнского предприятия в уставном капитале дочернего предприятия? Если включается, то каким образом и по какой статье?
Консолидационные корректировки
В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включаются такие показатели индивидуальной отчетности материнского предприятия и индивидуальной отчетности его дочернего предприятия, как добавочный капитал и резервный капитал.
Каков порядок включения названных показателей в консолидированную отчетность?
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) материнского и дочернего предприятий, определяемая с учетом консолидационных корректировок в порядке, установленном п. 13 НСБУ № 46.
Просим показать порядок расчета такого показателя на конкретном примере.
Дивиденды участнику дочернего предприятия
Подлежат ли отражению в консолидированной отчетности материнского предприятия (управляющая компания холдинга) и его дочернего предприятия (участник холдинга) дивиденды, подлежащие выплате одному из участников дочернего предприятия, не являющегося участником холдинга?
Если подлежат, то по какой статье бухгалтерского баланса?
Как регулируется аудит в Беларуси и Казахстане
Перспектива создания единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС заставляет внимательно изучить особенности регулирования этой сферы деятельности в странах-участницах. Так, в Беларуси и Казахстане законодательство, регламентирующее условия аудиторской деятельности, существенно различается.
Заключение «электронных» договоров на госзакупку
Предполагаемые изменения в законодательство о госзакупках товаров (работ, услуг) (см. «ЭГ» № 77 от 13.10.2017, Информбанк, с. 11–15) затронут и постановление Совмина от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 778), в которое также планируется внести существенные уточнения.
Для медицинского обследования водителей нужен специалист
Кто имеет право проводить предрейсовое медицинское обследование водителей транспортных средств, работающих в штате у индивидуального предпринимателя? Могут ли это сделать лица, не имеющие медицинского образования, к примеру, сам наниматель? Какие документы оформляются при проведении такого медосмотра?