Содержание «Экономической газеты» N 81 за 27 октября 2017 года

Как ляжет союзная дорожная карта: энергетическая, цифровая и долговая

Повестка заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25 октября в Ереване, включала более 15 вопросов. Но ключевыми вопросами для белорусской делегации остается доступ к российскому рынку сбыта, энергоносителям и кредитным ресурсам по приемлемым ценам.

Что происходит с налогами в регионах

В структуре собираемых налогов в Беларуси, судя по опубликованным на сайте МНС данным, появились новые тенденции. Роль НДС значительно уменьшилась, а налога на недвижимость и подоходного налога, напротив, возросла.

Бензин дорожает по уважительным причинам

С 26 октября розничные цены на автомобильный бензин на белорусских АЗС увеличиваются в среднем на 1,7%, или на 2 копейки.

Рост зарплаты в сентябре остановился

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 г. составила 831,3 BYN, сообщает Белстат. Это на 1,6%, или на 13,1 BYN, меньше, чем в августе. Таким образом, полугодовое наращивание зарплат неожиданно прервалось. Между тем реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом сократилась на 1,9%, а за 9 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – увеличилась на 3,8%.

Погода и инвестиции для «Лидского пива»

Менеджеры ОАО «Лидское пиво» представили акционерам и совету директоров группы Olvi инвестиционный план развития до 2025 г. В нем обосновывается необходимость инвестиций, объем которых сопоставим с вложениями за последние 10 лет. Если этот план будет принят, то производственные мощности предприятия существенно вырастут.

Государство обещает помочь малому бизнесу

Новые правила государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства содержатся в проекте указа Президента, который поступил на рассмотрение в бизнес-союзы. Его основная цель – помочь дальнейшему развитию бизнеса в нашей стране.

Новые требования к государственным интернет-сайтам

Информация на сайтах госорганизаций должна быть и на белорусском языке. Соответствующие изменения в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций, утв. постановлением Совмина от 29.04.2010 № 645, внесены постановлением Совмина от 23.10.2017 № 797.

Численность субъектов хозяйствования сокращается

На 1 октября 2017 г. в республике действовало 140 763 юридических лиц и 243 676 индивидуальных предпринимателей. За год число первых сократилось на 1,2%, а вторых – на 2,8%.

Кредитование в августе: население берет, предприятия гасят долги

Смягчение кредитно-денежной политики заметно отразилось на динамике кредитования в III квартале текущего года. Кредитование несколько оживилось, причем больше всего – потребительское. Темпы его роста существенно выше, чем у субъектов хозяйствования. Однако объемы кредитования физических лиц и его общая доля гораздо ниже, чем у предприятий. Те тоже нуждаются в деньгах, но их финансовое положение и возможности обеспечения не позволяют активизировать заимствования. Вместе с тем в августе отмечено некоторое сокращение проблемных долгов.

Граждане получили онлайн-доступ к своим личным кредитным отчетам

Возможности Кредитного регистра Нацбанка по предоставлению дистанционного доступа к личным кредитным отчетам значительно расширены. Но резкий рост нагрузки привел к сбоям на сайте регистра.

Как возместить имущественный вред в рамках административного процесса

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридическое лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обязано возместить вред, причиненный административным правонарушением, – это предусмотрено ст. 7.8 КоАП. В свою очередь, применение административного взыскания к лицу, в отношении которого ведется административный процесс, является основанием для взыскания с этого лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством.

Обогатился услугами

Между сторонами заключен договор возмездного оказания услуг. Исполнитель оказал услуги в полном объеме. Впоследствии по иску заказчика данный договор был признан решением суда незаключенным.

Препятствует ли данное решение суда подаче иска исполнителем о взыскании с заказчика задолженности по договору за оказанные услуги?

Принес трудовую книжку РФ

Организация желает принять на работу гражданина России, имеющего вид на жительство в Беларуси.

Можно ли внести запись о работе в трудовую книжку, выданную ему в РФ?

Работа для надомника

Сотрудник работает в организации на полную ставку с режимом работы с 9-00 до 18-00, выходные – суббота, воскресенье. Другой наниматель желает принять работника на работу с условием выполнения работы на дому.

Установлены ли ограничения для принятия работника-надомника в такой ситуации?

Повышение без учета стажа

Может ли наниматель перевести заместителя начальника отдела на должность начальника управления, в состав которого входит указанное структурное подразделение, с учетом выявленных возможностей его профессионального и служебного роста, если стаж его работы не соответствует требованиям, указанным в ЕКСД по соответствующей должности?

Активные вакансии

На протяжении всего года специалисты Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY наблюдают ежемесячный прирост вакансий. За счет этого падает конкуренция за рабочие места.

Кто вернет заем предприятию?

Между частным предприятием и его сотрудником, который скоропостижно умер, был заключен договор беспроцентного займа.

Можно ли истребовать долг умершего работника с его родственников? Может ли предприятие не предъявлять указанный иск? Меняется ли ситуация, если предприятие государственное?

Организация и поручительство по кредиту

Может ли строительная организация предусмотреть в коллективном договоре наряду с традиционными видами финансовой поддержки работников при строительстве жилья (материальная помощь, займы и др.) предоставление поручительства организации при получении в АСБ «Беларусбанк» льготных кредитов на строительство жилых помещений?

С. ЮРКЕВИЧ, Гродненская обл.

Информбанк

Об установлении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах сентября 2017 года в расчете на месяц

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60

О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 61

О номинальной начисленной средней заработной плате в Республике Беларусь

Особенности бухучета совместной деятельности

Организация заключила договор совместной деятельности с индивидуальным предпринимателем (далее – ИП).

В рамках этого договора стороны договорились совместными усилиями построить здание.

Вкладом ИП по договору являются следующие произведенные расходы:

– в связи с оплатой права заключения договора аренды земли;

– по участию в аукционе на право заключения договора аренды земли;

– по получению технических условий для проектирования и другие.

Ведение общих дел, в т.ч. ведение бухгалтерского учета совместной деятельности, поручено организации (далее – ведущий участник).

1. Правильно ли поступил ведущий участник, отразив плату за право заключения договора аренды земли в бухгалтерском учете совместной деятельности в качестве нематериального актива? Увеличивает ли стоимость строительства амортизация, начисленная по такому активу? Права землепользования оформлены ИП и не переоформлялись.

2. В соответствии с решением города заказчиком по строительству является ИП. В чей адрес следует выставлять ЭСЧФ?

3. Кого следует указывать в актах выполненных работ формы С-2а в графе «Заказчик»?

Страхование директора от несчастного случая

Предприятие, применяющее упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с уплатой НДС, оформляет кредит (овердрафт) в банке под поручительство физического лица – директора предприятия.

Одно из условий оформления сделки со стороны банка – страхование директора от несчастного случая в белорусской страховой организации сроком на один год.

Оплата услуги страхования производится за счет предприятия.

Какие налоги необходимо исчислить в данной ситуации?

Дата совершения операции в ЭСЧФ

В адрес нашего предприятия поступает сырье от белорусского поставщика. Накладная ТТН-1 выписана им вечером, например, 20.09.2017 г., а фактически молоко поступает на следующий день. На накладной делается отметка о поступлении – 21.09.2017 г. и приходуется сырье тоже на эту дату.

Как правильно в данном случае должна быть указана дата совершения операции в электронном счете-фактуре (далее – ЭСЧФ), выставленном в адрес нашего предприятия: 20.09.2017 г. или дата накладной – 21.09.2017 г.?

Бухучет и налогообложение арендной платы физических лиц

Организация сдает в аренду жилые помещения физическим лицам. Каков порядок бухгалтерского учета и налогообложения у арендодателя?

Неконтролирующая доля

Как определить сумму неконтролирующей доли и каким образом она влияет на показатели консолидированной отчетности?

Сумма чистой прибыли на неконтролирующую долю

В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включается сумма чистой прибыли (убытка), приходящаяся на неконтролирующую долю (абз. 7 п. 13 НСБУ № 46).

Как ее рассчитать?

Влияет ли этот показатель на величину собственного капитала консолидированного баланса?

Чистая прибыль дочернего предприятия на долю материнской компании

Включается ли в консолидированную отчетность, в частности, в бухгалтерский баланс, чистая прибыль дочернего предприятия, приходящаяся на долю материнского предприятия в уставном капитале дочернего предприятия? Если включается, то каким образом и по какой статье?

Консолидационные корректировки

В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включаются такие показатели индивидуальной отчетности материнского предприятия и индивидуальной отчетности его дочернего предприятия, как добавочный капитал и резервный капитал.

Каков порядок включения названных показателей в консолидированную отчетность?

Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

В соответствии с НСБУ № 46 в консолидированную отчетность включается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) материнского и дочернего предприятий, определяемая с учетом консолидационных корректировок в порядке, установленном п. 13 НСБУ № 46.

Просим показать порядок расчета такого показателя на конкретном примере.

Дивиденды участнику дочернего предприятия

Подлежат ли отражению в консолидированной отчетности материнского предприятия (управляющая компания холдинга) и его дочернего предприятия (участник холдинга) дивиденды, подлежащие выплате одному из участников дочернего предприятия, не являющегося участником холдинга?

Если подлежат, то по какой статье бухгалтерского баланса?

Как регулируется аудит в Беларуси и Казахстане

Перспектива создания единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС заставляет внимательно изучить особенности регулирования этой сферы деятельности в странах-участницах. Так, в Беларуси и Казахстане законодательство, регламентирующее условия аудиторской деятельности, существенно различается.

Заключение «электронных» договоров на госзакупку

Предполагаемые изменения в законодательство о госзакупках товаров (работ, услуг) (см. «ЭГ» № 77 от 13.10.2017, Информбанк, с. 11–15) затронут и постановление Совмина от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 778), в которое также планируется внести существенные уточнения.

Для медицинского обследования водителей нужен специалист

Кто имеет право проводить предрейсовое медицинское обследование водителей транспортных средств, работающих в штате у индивидуального предпринимателя? Могут ли это сделать лица, не имеющие медицинского образования, к примеру, сам наниматель? Какие документы оформляются при проведении такого медосмотра?