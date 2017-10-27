Рост зарплаты в сентябре остановился

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 г. составила 831,3 BYN, сообщает Белстат. Это на 1,6%, или на 13,1 BYN, меньше, чем в августе. Таким образом, полугодовое наращивание зарплат неожиданно прервалось. Между тем реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом сократилась на 1,9%, а за 9 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – увеличилась на 3,8%.

Таким образом, экономика отреагировала на призывы правительства обеспечивать рост заработков, адекватный увеличению производительности труда (которая по итогам 8 месяцев т.г. выросла только на 3,2%, сравнявшись с темпами роста реальной зарплаты). Возникновение разрыва между этими показателями в угоду популистским призывам чревато возобновлением дисбалансов, которые в недавнем прошлом уже приводили к серьезным кризисным явлениям.

При этом если в Минске заработки еще год назад превысили средний 1000-рублевый уровень, то ни одна из областей по-прежнему не дотягивает до столичного уровня, а среднереспубликанский превышен только в Минской области (см. диаграмму). Таким образом, расслоение по регионам сохраняется, например, в Могилевской области номинальная зарплата в сентябре была на 14,1% ниже среднереспубликанской (хотя в июле – на 22,8%) и на 37,2% – чем в столице.

Диаграмма

Номинальная зарплата, превышающая требуемые 1000 BYN, в сентябре т.г. отмечена в ряде видов деятельности, в т.ч. «информационные технологии и деятельность в области ин­формационного обслуживания» – 3415,3 BYN, «воздушный транспорт» – 2347 BYN, «финансовая и страховая деятельность» – 1249,3, в горнодобывающей промышленности – 1357,8, в нефтепереработке – 1303,4, в производстве химических продуктов – 1324,2 BYN. Зарплата по виду деятельности «инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области» достигла 1371,6 BYN, по деятельности в области телекоммуникаций – 1344,5 BYN, в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изы­сканий, технических испытаний и анализа – 1213,8 BYN, по деятельности головных организаций – 1238,2 BYN, по научным исследованиям и разработкам – 1237,6 BYN, в фармацевтической промышленности – 1032,5 BYN, по деятельности в области архитектуры – 1045,9 BYN и т.д.

В других сферах деятельности заработки гораздо ниже. Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве номинальная зарплата в мае т.г. составила только 622,1 BYN, в строительстве – 912,8, розничной торговле – 711,9, обрабатывающей промышленности в целом – 907,77 BYN, в т.ч. в металлургии – 947,1, в производстве транспортных средств и оборудования – 951,5, пищевой промышленности – 875,7, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 644,9, автомобилестроении – 940,3, образовании – 559, здравоохранении – 655,2 BYN.

В то же время реальная заработная плата в промышленности в январе– сентябре т.г. по сравнению с январем– сентябрем 2016 г. выросла на 6,9% (в т.ч. в горнодобывающей – на 7,8%, в обрабатывающей – на 6,7%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 5,7%, торговле – на 4,4%, в строительстве – на 0,9%, по тран­спортной деятельности, складированию, почтовой и курьерской деятельности – на 1,1%, в образовании – на 0,7%, нефтепереработке – на 0,2%, а в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – сократилась на 5,8%.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная пла­та в январе–сентябре т.г. составила 597,5 BYN, в сентябре – 636 BYN, что на 36,1 BYN, или на 6% больше, чем в августе 2017 г. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе–сентябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. увеличилась на 1,3%, в сентябре 2017 г. по сравнению с августом 2017 г. – на 5,7%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ