Погода и инвестиции для «Лидского пива»

Менеджеры ОАО «Лидское пиво» представили акционерам и совету директоров группы Olvi инвестиционный план развития до 2025 г. В нем обосновывается необходимость инвестиций, объем которых сопоставим с вложениями за последние 10 лет. Если этот план будет принят, то производственные мощности предприятия существенно вырастут.

Детали плана пока не рас­крываются. Сроки его утверждения зависят от акционеров, объяснил на пресс-­конференции генеральный директор ОАО Аудриус Микшис. Пока предложения восприняты сдержанно. «Вопрос в том – поверит ли западный инвестор в то, что деньги, поступившие в Беларусь, будут правильно инвестированы и вернутся обратно в виде дивидендов. Ситуация непростая – рынок сильно не растет, потребление пива в 2 раза ниже, чем в близ­лежащих странах, – рассуждает А. Микшис. – Почему инвестор должен верить, что в такой ситуации инвестиции будут эффективными, что продажи можно значительно увеличить? Мы понимаем, что основной прирост в реализации может дать экспорт».

На вопрос о предпочтениях в покупке еще одного завода или его строительстве в случае, если инвестплан будет утвержден, А. Микшис ответил, что построить дешевле. При этом выгоднее содержать одну лабораторию и один склад. Однако «производственные инвестиции сейчас очень рискованны, предпочтительнее инвестиции в логистику», – полагает гендиректор ОАО.

В текущем году белорусский рынок пива увеличился на 10%, а объем продаж Лидского пивзавода – только на 8%. «Складывается впечатление, что мы росли медленнее рынка и как будто что-то потеряли. Этот казус наблюдаем потому, что один из основных участников рынка раньше импортировал пиво из РФ, а сейчас производит его, – объясняет А. Мик­шис. – Объемы, которые раньше считались экспортом, сейчас переориентированы на внутренний рынок. Если бы не такое перераспределение, то рост рынка был бы близок к нулю».

На состояние отечественного рынка повлияли среди прочего погодные условия: в этом году «лета не было», а пиво и квас – сезонный продукт. Анализ основных показателей пивзаводов от Финляндии до Беларуси свидетельствует, что падение у всех было примерно одинаковым. «Не думаю, что народ стал богаче, растет только эконом-сегмент, – считает А. Микшис. – Если в литрах динамика на рынке выглядит нормально, то в деньгах она слабая».

За 9 месяцев 2017 г. Лидский пивзавод реализовал на вну­треннем рынке 68 632 тыс. л пива, что на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде прош­лого года. Это стало возможным благодаря эффективной стратегии продаж и планированию маркетинговых активностей, а также запуску 9 пивных новинок. Хорошо сбалансированный продуктовый портфель с предложением, рассчитанным на разные группы потребителей, оказал позитивное влияние на финансовый результат.

По данным концерна «Белгоспищепром», предприятие, как и прежде, входит в тройку лидеров по объемам продаж, его доля на рынке в январе–августе составила 23,7%, а по квасу – выросла за год с 56,6 до 63,7%. Объем его реализации увеличился на 6,2%, до 25 283 тыс. л. Предложение безалкогольных напитков «Лидское пиво» нарастило на 3,5% (до 16,6%), общий объем продаж в натуральном выражении составил 44 551 тыс. л.

Экспорт пива и кваса за 9 месяцев т.г. вырос на 0,8% по сра­внению с аналогичным периодом прошлого года, в т.ч. пива – на 17,4%, до 12 398 тыс. л. Кваса в январе–сентябре продано 16 808 тыс. л.

Основные экспортные по­ставки компания осуществляет в Россию. Другие ключевые рынки – Литва, Германия и Польша. В 2016 г. пробные партии продукции были по­ставлены в Словакию, Чехию, Венгрию, Израиль и Болгарию. В текущем году сотрудничество с этими странами продолжается. Появились и новые партнеры: Грузия, Армения и Азербайджан.

Директор по продажам «Лид­ского пива» Алена Авдеенко отмечает, что продукция компании попадает в крупнейшие розничные сети не напрямую, а через партнеров-­дистрибьюторов, которые берут на себя все риски, связанные с оплатой и поддержанием ассортимента. «Мы разработали агрессивный план развития дистрибуции. Стратегические решения в продажах готовятся специально для каждого региона, с учетом развития и доли местных производителей. Мы учитываем, как отличаются предпочтения покупателей, анализируем продажи, ассортимент и вырабатываем стратегию в зависимости от присутствия национальных роз­ничных сетей. В каждом из регионов мы решаем свою, специфическую задачу в зависимости от того, чего хотим достигнуть».

На рынок пива в следующем году, по мнению специалистов ОАО, могут повлиять ограничения на использование ПЭТ-тары и изменения в акцизной политике. Будут перемены, если власти реализуют свое намерение разрешить продажу алкоголя в магазинах только через отдельные помещения, а также о введении депозитной системы, т.е. залоговой стоимости тары. «В принципе это хорошо, это сильное оружие, но очень дорогое, – полагает А. Мик­шис. – Пока мы не вышли на уровень зарплат, который определяется государством, это рановато, т.к. сильно удорожает пиво и другие напитки. Хорошо, когда есть стимул сдавать все бутылки в специальные автоматы. Мы повторно их не будем использовать, они пойдут в утилизацию или на переработку. Сама система долж­на быть максимально эффективной, автоматизированной, с небольшим штатом. И все рав­но это затратно, наверное, несколько десятков миллионов евро будет стоить запустить такой механизм. При этом производители избегают налога на экологию. Но я боюсь, что кто-то из темы депозита сделает бизнес, и это будет плохо для всех. Считаю, этим должна заняться некоммерческая орга­низация, например, компания, созданная производителями или ассоциацией розничных сетей».

Справка «ЭГ»

По данным Белстата, в январе–сентябре т.г. в Беларуси было произведено 36 665 тыс. дал пива – на 9,7% больше, чем годом ранее. В то же время организациями торговли в республике реализовано 27 034,9 тыс. дал пива, что на 2% больше, чем в январе–сентябре 2016 г. При этом доля пива в общем объеме реализации алкогольных напитков (в абсолютном алкоголе) выросла за год с 20,2 до 20,8%.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА