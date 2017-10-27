Бензин дорожает по уважительным причинам

С 26 октября розничные цены на автомобильный бензин на белорусских АЗС увеличиваются в среднем на 1,7%, или на 2 копейки.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,19 руб., АИ-95-К5-­Евро – 1,27, АИ-98-К5-Евро – 1,48 руб. В Белнефтехиме это объ­ясняют ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на не­ф­тепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Рос­сии. Отметим, что в Беларуси цены на бензин в июне–сентябре не менялись, но в целом за 8 месяцев т.г. выросли, по данным Белстата, на 5,25%, а на дизтопливо – на 4,88%.

Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе, напоминает пресс-служба кон­церна. При этом не уточняется, какое место на континенте занимают заработки белорусов.

По данным портала Global Petrol Prices (GPP), по состоянию на 23 октября т.г. средняя цена бензина в мире составляет 1,08 USD за литр и существенно различается в разных странах. Обычно чем страна богаче, тем дороже там автомобильное топ­ливо (за исключением США). Бензин значительно дешевле в бедных странах и странах – экспортерах нефти. Кроме того, на цены влияют субсидии и различия в налогообложении.

Например, в Норвегии, по дан­ным GPP, бензин на 23 октября стоил 1,99 USD/литр, в Нидерландах, Италии, Греции – 1,79, Швеции – 1,68, Финляндии – 1,66, Франции – 1,6, Швейцарии и Гер­мании – 1,56, Великобритании – 1,55, Турции – 1,42, Испании – 1,41, Чехии – 1,39, Австрии – 1,38, Люксембурге и Зимбабве – 1,34, Эстонии – 1,33, Венгрии – 1,32, Латвии и Румынии – 1,3, Литве – 1,28, Польше – 1,26, Болгарии – 1,2, Японии – 1,16, Индии – 1,1, Китае – 1,03, Украине – 1, Грузии – 0,86, США – 0,73, России – 0,7, Азербайджане – 0,68, Беларуси – 0,64, Кыргызстане – 0,61, Казахстане – 0,49, Узбекистане – 0,41, Иране и Кувейте – 0,35, Туркменистане – 0,29, Саудовской Аравии – 0,24, Венесуэле – 0,01.