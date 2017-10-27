Что происходит с налогами в регионах

В структуре собираемых налогов в Беларуси, судя по опубликованным на сайте МНС данным, появились новые тенденции. Роль НДС значительно уменьшилась, а налога на недвижимость и подоходного налога, напротив, возросла.

В консолидированный бюд­жет Брестской области в январе–сентябре т.г. поступило 1043 млн. BYN, в т.ч. в республиканский – 27,9 млн. BYN, в местные – 1015,1 млн. BYN. Традиционно в этом регионе лидирует подоходный налог – 31,2% налоговых поступлений, далее следуют НДС – 10,5%, налог на прибыль – 11,7%, дивиденды и часть прибыли унитарных предприятий – 9,2%. Существенно выросла доля налога на недвижимость – до 7,4%, а акцизы переместились со 2 места на последнее – 6,4%.

При этом 61,6% доходов бюджета сформировано за счет поступлений от госпредприятий, 30,7% – от частных компаний, причем на долю юридических лиц пришлось 92,3% поступлений, 3,7% – индивидуальных предприниматели, 4,1% – прочих физических лиц.

В консолидированный бюд­жет Витебской области за 9 месяцев т.г. поступило 892,6 млн. BYN, в т.ч. в республиканский – 28,2 млн. BYN, в мест­ные – 864,4 млн. BYN. Лидирует здесь подоходный налог – 31,6%, существенно опередивший акцизы (22,4%), налог на прибыль – 9,4%, налог на недвижимость – 8,3%, дивиденды – 5,2% и земельный налог – 4,5%. Отметим, что НДС на Витебщине в числе основных источников пополнения казны «улетел».

Юридические лица в области обеспечили 92,3% доходов консолидированного бюджета, ИП – 3%, остальные физлица – 4,7%.

В Гомельской области в консолидированный бюджет за 9 месяцев т.г. поступило 1641,8 млн. BYN, в т.ч. в республиканский – 512 млн., в местные – 1129,8 млн. BYN. Здесь также лидирует подоходный налог – 21,6%, хотя его доля значительно ниже, чем в Витебской и Брестской областях. Почти столько же принесли в казну акцизы – 21%, существенно опередив НДС – 11,6%.

В консолидированный бюд­жет Гродненской области за январь–сентябрь т.г. поступило 1332,7 млн. BYN, в т.ч. в республиканский – 499,7 млн., местные бюджеты – 833,0 млн. BYN, или 102,0%. Здесь в отличие от других регионов лидируют акцизы – 30,3%, опередив подоходный налог (21%) и НДС (12,7%).

В общем объеме на долю госсектора приходится 74,3% всех поступлений, частных организаций – 21,1%, а ИП – 2,1%, иных физлиц – 2,5%.

В Минской области в январе–сентябре т.г. в консолидированный бюджет собрано 2409,5 млн. BYN (на 25,6% больше, чем годом ранее), в т.ч. в доход республиканского бюджета – 948,9 млн., мест­ных – 1460,6 млн. BYN. В этом регионе также лидирует подоходный налог – 20,9%, опередив налог за добычу полезных ис­копаемых (15,1%), всегда служивший особой «фискальной» приметой области. Далее следуют налог на прибыль – 12,8%, по акцизам показатель практически в 3 раза меньше – 4,7%, налог на недвижимость (с учетом налога на незавершенное строительство) принес 5,4% поступлений. Интересно, что и в столичной области НДС практически выпал из основных источников наполнения казны. Впрочем, снижение доли налога на добычу и экспорт­ных пошлин на калийные удобрения с 55 до 20 USD за тонну «Беларуськалий» ком­пенсировал казне, выплатив по итогам 9 месяцев т.г. 456,8 млн. BYN дивидендов.

Ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности установлен в Мин­ской области за 27 крупными организациями. За 9 месяцев т.г. они внесли в казну 1071,4 млн. BYN, из которых 31,1% приходится на «Беларуськалий», 2,1% – «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» и 2% – «Завод Бульбашъ».

В консолидированный бюд­жет Могилевской области за 9 месяцев т.г. поступило 760,5 млн. BYN. В этом регионе самый высокий по стране показатель доли подоходного налога – 34%. На 2 месте НДС – 9,8%, причем это единственная область в стране, где данный налог вошел в тройку лидеров по удельному весу. На 3-й позиции – акцизы (8,8%), немного опередившие налог на недвижимость – 8,1% (что также самый высокий показатель среди регионов).

Крупнейшие налогоплательщики области по итогам 9 месяцев: «Могилевэнерго» – 5,5% общих поступлений, «Климовичский ликеро-водочный завод» – 3,9%, «Пивоварни Хайнекен» – 3,3%, Могилевский филиал «Белтелеком» – 1,9%, «Могилевхимволокно» – 1,9%, филиал «Евроторг» в Могилеве – 1,2%, «Могилевоблгаз» – 1,1%) «Белоруснефть – Могилевоблнефтепродукт» – 1,1%, «Кричевцементношифер» – 1%, «Могилевоблпищепром» – 0,9%. Эти 10 предприятий за 9 месяцев т.г. уплатили в бюджет 166,9 млн. BYN – 21,9% всех поступлений в областной бюджет. Но их в совокупности опередили субъекты МСП, уплатившие 247,5 млн. BYN (на 3,4% больше, чем год назад), т.е. 32,6%. При этом поступления от малых и средних компаний сократились на 4,8%, до 215,4 млн. BYN, а от ИП воз­росли на 7,7%, до 32,2 млн.

В Минске в консолидированный бюджет за январь–­ сентябрь т.г. перечислено 8 млрд. BYN. Традиционно в столице основная доля платежей получена от частного сектора (свыше 350 тыс. субъектов) – 69,4% и 30,6% – от госпредприятий, которых на­считывается около 2,5 тыс. При этом на негосударственные организации пришлось 64,4% поступлений, на ИП – 1,6%, а на остальных физических лиц – 3,5%.

10 предприятий сформировали почти треть бюджета столицы, заплатив 2,5 млрд. BYN – на 2,7% больше, чем в 2016 г. Среди лидеров: «Газпром транс­газ Беларусь», «Белорусская нефтяная компания», «Лукойл Белоруссия», «Минск­энерго», «Табак-инвест», «Вел­ком», «Минский завод вино­градных вин», «МТС», «Газ­промнефть-Белнефтепродукт», «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

На 1 октября т.г. в столице зарегистрировано 72 тыс. субъ­ектов хозяйствования, при­меняющих упрощенную систему налогообложения (на 3,2% больше, чем годом ранее), в т.ч. 22 тыс. организаций и 50 тыс. ИП. Они внесли в казну 290,8 млн. BYN (около 2,8% всех поступлений), в т.ч. от организаций поступило – 227,4 млн. BYN, от ИП – 63,4 млн. BYN.

В то же время в Минске чис­лится более 116 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (на 1,3% больше, чем год назад), которые сформировали 37,3% консолидированных поступлений столицы – на 3,9 п.п. больше, чем годом ранее.

Если увеличение доли подоходного налога в отдельных регионах можно в определенной мере объяснить «гонкой» за ростом зарплат, то заметное снижение удельного веса НДС, возможно, даже в «минус», связано с целым рядом факторов: рост сумм к возврату и вычету, сокращение импорта и рост экспорта, позволяющего применять нулевую ставку НДС. Увеличение доли налога на недвижимость связано с повсеместным использованием местными органами власти права увеличивать ставки в 2,5 раза и значительным количеством неиспользуемой не­движимости, от которой не удается избавиться.

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»