Государство обещает помочь малому бизнесу

Новые правила государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства содержатся в проекте указа Президента, который поступил на рассмотрение в бизнес-союзы. Его основная цель – помочь дальнейшему раз­витию бизнеса в нашей стране.

В настоящее время эти вопросы регулируются Указом Президента от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства», в который 7 раз вносились поправки. Теперь его заменит новый документ. В нем четко разграничены виды субсидий, которые предоставляются на конкурсной основе, а также порядок и условия проведения таких конкурсов. В отдельной главе рассматриваются субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в т.ч. и для субъектов инфраструктуры поддержки МСП, которые предоставляются без проведения конкурса.

Перечень документов определен для каждого вида поддержки и оформлен отдельным приложением.

В Указе № 255 речь шла только о помощи индивидуальным предпринимателям, микро- и малым организациям. Теперь предлагается распространить инструменты господдержки и на субъектов среднего предпринимательства – чтобы добиться увеличения доли МСП в экономике. В то же время в проекте не рассматриваются вопросы предоставления Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФПП) гарантий субъектам МСП по кредитам, выдаваемым банками за счет средств республиканского бюджета. Планируется, что гарантии впредь будут выдаваться по любым кредитам.

В ПРОЕКТЕ расширены виды субсидий, предоставляемых МСП из средств местных бюджетов, но исключено использование этих средств на выдачу займов и льготных кредитов.

Предусмотренные Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. объемы средств местных бюджетов незначительны и в полной мере не осваиваются в рамках действующих инструментов. Кроме того, в республике существуют иные институты, предоставляющие займы и кредиты субъектам МСП.

С учетом рекомендаций ЕФСР и МВФ о сокращении директивного кредитования предусматривается прекращение возможности предоставления исполкомами субъектам МСП средств на возвратной возмездной либо безвозмездной основе, а также размещения средств местных бюджетов в депозиты для выдачи льготных кредитов банками.

За период действия Программы гос­поддержки МСП на 2013–2015 годы из средств местных бюджетов финансовая поддержка оказана 243 субъектам на общую сумму 14,8 млн. BYN, а в 2016-м – 77 субъектам малого предпринимательства на сумму 2,7 млн. BYN. При этом запланированные на данные цели средства местных бюджетов были освоены на 41% и 38,7% соответственно. Кроме того, с августа 2014 г. Банк развития через 12 банков-партнеров в рамках Программы финансирования малого и среднего бизнеса профинансировал 712 проектов на сумму 81,9 млн. BYN, в т.ч. в 2016 г. – 248 проектов на сумму 27,2 млн. BYN. Сумма финансирования на 2014–2015 гг. составила 115 млн. BYN, на 2016–2020 гг. – 500 млн. BYN.

ЭКСПЕРТЫ МВФ считают, что такое использование средств местных бюджетов является разновидностью директивного кредитования, которая должна быть прекращена или осуществляться в пределах лимитов, установленных постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1102 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году». Данный лимит для ОАО «БПС-Сбербанк», «Белвнешэкономбанк», «Приорбанк», «Паритетбанк» составляет 7,5 млн. BYN, а в текущем году для оказания государственной финансовой под­держки за счет местных бюджетов предусмотрено 15,8 млн. BYN.

ПОЯВЯТСЯ новые виды субсидий:

– на возмещение расходов, связанных с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта, в т.ч. для оплаты оценки соответствия экспортируемой продукции (работ, услуг), предназначенной для экспорта, на правовую охрану за рубежом объектов права промышленной собственности; на разработку предназначенных для экспорта средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, (работ, услуг); на страхование экспортных рисков;

– на возмещение расходов, связанных с подключением субъектов МСП к инженерной инфраструктуре. Такая поддержка должна заинтересовать бизнесменов, учитывая, что затраты времени и средств в данной сфере всегда считались серьезной проблемой. В частности, получить помощь смогут субъекты МСП, занимающиеся производством, в случае передачи им в пользование неиспользуемого государственного имущества в соответствии с Указом от 4.07.2012 № 294. Можно надеяться на оплату расходов на проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы по объектам инженерной инфра­структуры, на строительство, в т.ч. проектирование магистральных и распределительных сетей газо- и водоснабжения, канализации, в т.ч. кабельной, тепловых и электрических сетей;

– на возмещение расходов, связанных с проведением стартап-мероприятий. Авторы проекта надеются, что это поможет вовлечению экономически активного населения, и прежде всего молодежи, в предпринимательскую деятельность и развитию инноваций.

ТАКЖЕ в проекте предусмотрена выдача субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) не только в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя, но и в части инвестиционных расходов лизингодателя за вычетом стоимости предмета лизинга.

Бюджетные средства будут расходоваться весьма экономно. Так, субсидии для возмещения части расходов будут предоставляться только в отношении исполненных и оплаченных обязательств (кроме расходов субъектов инфраструктуры поддержки МСП). Софинансирование инвестиционных проектов исполкомами ограничивается на уровне 70%. А расходы организаторам на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях будут возмещаться за вычетом суммы денежных средств, полученных от участников такого мероприятия.

В случае, если субъект МСП понесет подлежащие возмещению расходы в иностранной валюте, возмещаться они будут в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату оплаты таких расходов.

Расширены направления предоставления субсидий субъектам инфраструктуры поддержки МСП, а также конкретизированы расходы, на которые эти субсидии могут направляться.

Также планируется внести ряд изменений в Указ от 18.03.1998 № 136 «О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей». В частности, предусмотрена возможность предоставления БФФПП поручительств – за счет собственных средств, средств международных организаций и иных источников, а также создание в 2018 г. гарантийного фонда.

Предполагается, что принятие проекта указа повысит эффективность использования бюджетных средств, предусмотренных программами господдержки МСП, и будет способствовать увеличению объемов выпуска продукции, развитию экспорта и созданию новых рабочих мест. При этом финансирование местных бюджетов не увеличится: субсидии МСП планируется выдавать за счет высвобождаемых средств, полученных в результате отказа от иных видов господдержки. Так что дополнительных ресурсов для поддержки малого бизнеса государство выделять не намерено.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ