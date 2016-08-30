Содержание "Экономической газеты" N66 за 30 августа 2016 года

Средства есть, но лучше подождать

Проблемы развития экономики и, в частности, ситуация с инвестициями беспокоят не только правительство, но и бизнес-сообщество. О том, как предприниматели оценивают состояние и перспективы инвестиционных процессов в Беларуси, рассказывает учредитель и руководитель ЗАО «Белреализация» Михаил АНДРЕЕВ.

Чтобы цены не снижали

Государство продолжает заботиться как о здоровье граждан, так и о состоянии бюджета, в т.ч. с помощью ценового регулирования. На этот раз вырастут предельные минимальные цены на крепкий алкоголь.

Спасение присоединением: поглощение убытков и реструктуризация долгов

Проверенный в прошлом способ спасения неэффективных сельхозпредприятий будет вновь применен в одном из регионов Беларуси. Указом Президента от 25.08.2016 № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» Витебскому облисполкому совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия предложено осуществить в 2016–2017 гг. реорганизацию ОАО «Витебский мясокомбинат», «Глубокский комбикормовый завод», «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» путем присоединения к ним 37 организаций.

Газ по рублю: цены уходят от долларов и равнодоходности

Беларусь и Россия согласовали на рабочем уровне новый порядок формирования цен на газ, сообщает «КоммерсантЪ». Она будет рассчитываться исходя из средней цены на газ в РФ в рублях, а не в долларах, с повышающим коэффициентом. В результате российский газ подешевеет в 2017 г. почти на 30%, до 6 тыс. RUB за 1 тыс. м3. В дальнейшем стоимость газа в наших странах продолжит сближаться и к 2025 г. должна выйти на единый уровень.

На чем стоят затраты

Стратегическая линия тотального 25-процентного снижения затрат еще не успела овладеть всеми белорусскими предприятиями в I полугодии т.г. Напротив, издержки пока растут несколько быстрее, чем доходы. Зато в структуре себестоимости наблюдаются интересные сдвиги.

Если счет арестован

У предприятия арестован расчетный счет службой судебных исполнителей. Есть ли в законодательстве запрет на открытие субъектом хозяйствования расчетных счетов в другом банке?

Минимум на чистой основе

Планы по поступлению иностранного капитала в Беларусь в текущем году существенно отстают от графика. При этом спад наблюдается по всем видам инвестиций и сферам их применения.

Билет в один конец

Правительство США представило новые правила, которые позволят иностранным предпринимателям развивать бизнес, жить в США от 2 до 5 лет и привлекать средства американских инвесторов.

В поисках нейтральной ставки

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на прошедшем 26–27 августа ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле заявили, что намерены сохранить подходы к кредитно-денежной политике. До отрицательных процентных ставок дело не дойдет, а немного повысить нынешние, может быть, удастся до конца текущего года. Тем временем в Беларуси идет медленный процесс снижения ставок.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (22.08.2016 – 26.08.2016)

После двух взысканий

Можно ли уволить работника, имеющего два дисциплинарных взыскания за систематическое неисполнение трудовых обязанностей?

Cтарый вариант

Куда следует вносить запись о повышении квалификации в трудовую книжку старого образца?

Свой образец

Работник при приеме на работу предъявил трудовую книжку образца Украины, поэтому для него завели новую трудовую книжку образца РБ. С чего следует начинать записи?

Профилактика коррупции

В организации в двух филиалах работают директором и завхозом лица, состоящие между собой в родстве. В одном случае – дочь и мать, во втором – дочь и отец. Нарушена ли ст. 27 ТК?

Как выкроить день на первый звонок

Торжественные линейки пройдут в школах 31 августа или 1 сентября. Для многих родителей это рабочие дни. Рассмотрим, что можно сделать, чтобы успеть проводить детей в школу.

Информбанк

Перенос убытков прошлого года

Министерство по налогам и сборам письмом от 18.05.2016 № 2-2-10/01017 разъяснило порядок осуществления переноса убытков в соответствии со ст. 1411 НК на прибыль, полученную по результатам 2015 г.

Социальный вычет по расходам на образование: актуальная практика применения

В нашей стране с каждым годом расширяется сфера платного образования. Действующее налоговое законодательство позволяет частично компенсировать затраты на обучение самого гражданина или его близких родственников за счет получения социального налогового вычета по подоходному налогу. При этом оплата за обучение осуществляется как за счет средств самих граждан, так и банковских кредитов. Рассмотрим на примере конкретных ситуаций основные правила предоставления этого налогового вычета с учетом особенностей налогового законодательства 2016 г.

МЧС и налогообложение

1. Подразделением МЧС – арендодателем в счете за аренду помещения, предъявленном арендатору, выделена ставка НДС в размере 0%. Правильно ли оформлен документ или арендные платежи в данной ситуации не облагаются НДС?

2. Организация осуществляет безвозмездную передачу имущества районному отделу МЧС. Есть ли основания для освобождения оборотов по такой передаче от НДС и налога на прибыль?

Замена отпуска денежной компенсацией

Трудовое законодательство предусматривает возможность замены неиспользованных дней трудового отпуска денежной компенсацией.

Увольнение пенсионера

Можно ли уволить работника-пенсионера в связи с истечением срока действия контракта, если он находится на больничном, но был уведомлен за месяц о предстоящем увольнении?

Уведомление о намерениях

У работника заканчивается контракт 1 августа. Он уходит в отпуск с 1 июля. Наниматель не намерен продлевать контракт. Когда следует уведомить работника о непродлении с ним контракта?

Против гарантий по инвалидности

Может ли работник, которому индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР) определена 3 группа инвалидности, отказаться от установления ему неполного рабочего времени (не более 35 часов в неделю), определенного п. 14 ИПР?