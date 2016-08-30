Уведомление о намерениях

Когда следует уведомить работника о непродлении с ним контракта?

У работника заканчивается контракт 1 августа. Он уходит в отпуск с 1 июля. Наниматель не намерен продлевать контракт.

В соответствии с п. 11 Указа № 180 каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за 1 месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения.

На работника и нанимателя в равной степени возложена обязанность сторон не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия контракта письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения (подп. 10.6 п. 10 Положения № 1476).

Аналогичные нормы содержит Примерная форма контракта нанимателя с работником, утв. постановлением Совмина от 2.08.1999 № 1180 (подп. 3.111 п. 3 и подп. 7.151 п. 7).

Согласно приведенным...