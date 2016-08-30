Спасение присоединением: поглощение убытков и реструктуризация долгов

Проверенный в прошлом способ спасения неэффективных сельхозпредприятий будет вновь применен в одном из регионов Беларуси. Указом Президента от 25.08.2016 № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» Витебскому облисполкому совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия предложено осуществить в 2016–2017 гг. реорганизацию ОАО «Витебский мясокомбинат», «Глубокский комбикормовый завод», «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» путем присоединения к ним 37 организаций.

Ключевым моментом очередного M&A по-белорусски является реструктуризация долгов сельхозпредприятий. Согласно Указу внесение названными акционерными обществами и присоединяемыми организациями сумм задолженности по погашению платежей, произведенных до 1 июля 2016 г. за счет средств республиканского и местного бюджетов в соответствии с гарантиями правительства и местных исполнительных и распорядительных органов, и начисленных по ним на указанную дату процентов, пеней осуществляется в бюджеты по истечении 36 месяцев начиная со дня вступления в силу Указа, в течение 24 месяцев в соответствии с графиками, согласованными соответственно с Минфином и местными исполкомами.

Всем ОАО и присоединяемым организациям предоставляется на 3 года рассрочка погашения задолженности, образовавшейся на 1 июня 2016 г., по уплате налогов, сборов, пеней (ежеквартально равными долями), а также по задолженности на 1 июля т.г. по бюджетным ссудам и (или) займам, начисленным и неуплаченным процентам за пользование ими, пеням, начисленным за их несвоевременный возврат, в соответствии с графиками, согласованными с органами, предоставившими (выдавшими) эти ресурсы.

Также ОАО и присоединяемым организациям, которым не предоставлена отсрочка в соответствии с Указом от 24.01.2011 № 34 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций», предоставляется 3-летняя рассрочка погашения образовавшейся на 1 июля 2016 г. задолженности по суммам наложенных штрафов и начисленных пеней за нарушение сроков и порядка внесения платежей в ФСЗН.

Минэнерго поручено обеспечить предоставление ОАО и присоединяемым организациям рассрочки погашения задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию, образовавшейся на 1 июля 2016 г., с первого числа месяца, следующего за датой вступления в силу Указа, до 31 декабря 2018 г. ежемесячно равными долями. Условием предоставления рассрочки является полная оплата текущего потребления энергоносителей начиная с 1.07.2016 г.

Кроме того, ОАО вправе в течение последующих 4 лет, начиная с года, на который приходится дата их реорганизации, уменьшать налоговую базу налога на прибыль на сумму денежных средств:

– направленную ими на приобретение сырья, сельхозтехники, оборудования и запасных частей к ним, специализированных капитальных строений (зданий, сооружений) сельскохозяйственного назначения, иного имущества, непосредственно связанного с производством сельхозпродукции, – при его безвозмездной передаче присоединяемым организациям или созданным на их базе филиалам либо иным обособленным подразделениям, имеющим отдельный баланс;

– направленную ими на выполнение работ по строительству (включая модернизацию и реконструкцию) специализированных капитальных строений сельхозназначения, модернизации и реконструкции сельскохозяйственной техники и оборудования для присоединяемых организаций или созданных на их базе подразделений;

– безвозмездно переданную присоединяемым организациям или созданным на их базе филиалам либо иным обособленным подразделениям, имеющим отдельный баланс, для приобретения указанного имущества и выполнения названных работ.

Вероятно, эти привилегии как-то помогут 4 предприятиям вытянуть «прицепленные» к ним сельхозорганизации из долгов. Но собственных ресурсов у новоявленных «локомотивов» не так уж много. Например, выручка ОАО «Витебский мясокомбинат» за прошлый год, по данным Минфина, составила 1287,1 млрд. Br (до деноминации), а чистая прибыль – всего 11,9 млрд., у Глубокского комбикормового завода – 319 млрд. и 4 млн. Br соответственно, у Оршанского и Полоцкого комбинатов хлебопродуктов выручка составляла 278,5 млрд. и 548,7 млрд. Br, а чистый убыток – 23,4 млрд. и 54,9 млрд. Br.

В целом ситуация в Витебской области тоже выглядит не слишком успешной. Так, ее доля в производстве сельхозпродукции республики составляет в текущем году всего 11,6% – наименьший результат среди регионов страны. Однако по итогам 7 месяцев т.г. индекс производства продукции сельского хозяйства в витебских сельскохозяйственных организациях составил 105,1%, что является вторым результатом после Минской области. Однако реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в январе–июле т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. выросла всего на 1,2%, молока – сократилась на 11,1%, а производство яиц – на 9,7%.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Витебской области в I полугодии т.г. сократился по сравнению с январем–июнем 2015 г. на 16,3%, до 168,2 млн. USD. В то же время именно в этом регионе наблюдается самый высокий удельный вес убыточных предприятий – 29,8% в общем количестве организаций. Впрочем, этот показатель ненамного ниже и в других областях. Так что в перспективе можно и там ожидать повторения эксперимента с перекладыванием долгов АПК на промышленные предприятия и кредиторов, в т.ч. энергетиков и банки.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ