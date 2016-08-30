Скачать свежий номер газеты

№66 (1973) от 30.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.95 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

МЧС и налогообложение

30.08.2016

Подразделением МЧС – арендодателем в счете за аренду помещения, предъявленном арендатору, выделена ставка НДС в размере 0%. Правильно ли оформлен документ или арендные платежи в данной ситуации не облагаются НДС?

Нет, неправильно, нулевая ставка НДС предъявлена необоснованно, эти платежи НДС не облагаются.

Ставка налога в размере 0% применяется в отношении оборотов, определенных в подп. 1.1 п. 1 ст. 102 НК, к которым относятся экспортные операции.

В соответствии с подп. 2.26 п. 2 ст. 93 НК объектами обложения НДС не признаются обороты по реализации на территории Беларуси работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям РБ. Таким образом, при предъявлении счетов (иных документов) за аренду помещения в рассматриваемой в вопросе ситуации арендодателю надо указывать «без НДС, на основании подп. 2.26 ст. 93 НК».

2. Организация осуществляет безвоз...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Налоги: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit