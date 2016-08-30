МЧС и налогообложение

Подразделением МЧС – арендодателем в счете за аренду помещения, предъявленном арендатору, выделена ставка НДС в размере 0%. Правильно ли оформлен документ или арендные платежи в данной ситуации не облагаются НДС?

Нет, неправильно, нулевая ставка НДС предъявлена необоснованно, эти платежи НДС не облагаются.

Ставка налога в размере 0% применяется в отношении оборотов, определенных в подп. 1.1 п. 1 ст. 102 НК, к которым относятся экспортные операции.

В соответствии с подп. 2.26 п. 2 ст. 93 НК объектами обложения НДС не признаются обороты по реализации на территории Беларуси работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям РБ. Таким образом, при предъявлении счетов (иных документов) за аренду помещения в рассматриваемой в вопросе ситуации арендодателю надо указывать «без НДС, на основании подп. 2.26 ст. 93 НК».

2. Организация осуществляет безвоз...