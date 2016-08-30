Профилактика коррупции

В организации в двух филиалах работают директором и завхозом лица, состоящие между собой в родстве. В одном случае – дочь и мать, во втором – дочь и отец.

Нет, не нарушена.

Согласно ч. 1 ст. 27 ТК запрещается совместная работа в одной и той же государственной организации (обособленном подразделении) на должности руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) и кассира лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруги и такие же родственники супруга (супруги)), если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Перечень должностей, работа на которых запрещается лицам, состоящим между собой в близком родстве или свойстве, является...