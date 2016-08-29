Торжественные линейки пройдут в школах 31 августа или 1 сентября. Для многих родителей это рабочие дни. Рассмотрим, что можно сделать, чтобы успеть проводить детей в школу.

Законодательство не содержит положений, непосредственно позволяющих дать родителю свободный от работы день в связи с тем, что ребенок идет в школу. Но некоторые правовые нормы можно использовать.

1. Кратковременный социальный отпуск по семейно-бытовым и иным уважительным причинам (ст. 190 ТК)

Данный отпуск является неоплачиваемым и предоставляется по письменному заявлению работника. Однако необходима договоренность с нанимателем. Именно он оценивает уважительность причин для предоставления социального отпуска. Если же в коллективном договоре, соглашении данные обстоятельства указаны как уважительные для предоставления социального отпуска, наниматель не может отказать работнику в его предоставлении.

При этом ТК предусмотрена максимальная продолжительность данного социального отпуска – 30 календарных дней в течение календарного года. Однако коллективным договором, соглашением, нанимателем может предусматриваться большая продолжительность. В связи с этим, если работник уже использовал 30 календарных дней социального отпуска, он все равно может обратиться к нанимателю с просьбой предоставить ему социальный отпуск и наниматель вправе его ему предоставить.

2. Социальный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в течение календарного года, который наниматель обязан предоставить отдельным категориям работников по их желанию (ст. 189 ТК)

Среди таких категорий – женщины, имеющие 2 и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Период предоставления отпуска следует согласовать с нанимателем. В колдоговоре, соглашении могут быть также предусмотрены иные категории работников, помимо указанных в ст. 189 ТК.

Работающие отцы, воспитывающие детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских прав, длительным (более месяца) пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами), а также опекуны (попечители) детей соответствующего возраста имеют право на гарантии, предоставляемые законодательством и коллективными договорами, соглашениями работающим женщинам-матерям (ст. 271 ТК).

3. Дополнительный свободный от работы день (ст. 265 ТК)

Ежемесячный один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования (ч. 1 ст. 265 ТК) предоставляется матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, по ее (его) письменному заявлению. Порядок и условия предоставления указанного дня установлен в Инструкции о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 11.06.2014 № 34 (далее – постановление № 34, Инструкция 1).

Свободный день в месяц предоставляется по основному месту работы по согласованию с нанимателем и указывается в письменном заявлении. К последнему прилагаются документы, перечисленные в п. 4 Инструкции 1.

Работникам, выполняющим работу на дому, свободный день в месяц не предоставляется.

Один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка (ч. 2 ст. 265 ТК) предоставляется матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей в возрасте до 16 лет, по ее (его) письменному заявлению.

Порядок и условия предоставления указанного дня установлен Инструкцией о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утв. постановлением № 34 (далее – Инструкция 2).

Для права на указанный день учитывается занятость родителя, которому он предоставляется (в этой рабочей неделе он должен быть занят 5 или 6 рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее установленной в ст.ст. 112–114 ТК), занятость другого родителя в полной семье.

Свободный день в неделю предоставляется в выбранный работником по согласованию с нанимателем день недели.

К письменному заявлению прилагаются документы, предусмотренные в п. 7 Инструкции 2, а если семья полная – и в п. 8 Инструкции 2.

Работникам, выполняющим работу на дому, свободный день в неделю не предоставляется.

Ежемесячный один дополнительный свободный от работы день (ч. 3 ст. 265 ТК) предоставляется матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до 16 лет, по ее (его) заявлению. В колдоговоре, ином локальном нормативном правовом акте (ЛНПА) может предусматриваться оплата указанного дня.

4. Трудовой отпуск

При составлении графика трудовых отпусков работник может попросить запланировать его отпуск в период, включающий начало учебного года. При этом для ряда работников в определенных случаях по их желанию наниматель обязан запланировать трудовой отпуск в летнее или другое удобное для работника время, в частности, женщинам, имеющим двоих и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 168 ТК). Иные случаи могут быть предусмотрены в коллективном или трудовом договоре.

Стороны могут также договориться о предоставлении трудового отпуска в рассматриваемый период, если он еще не запланирован или они желают изменить этот срок.

Кроме того, до истечения 6 месяцев работы с момента трудоустройства (т.е. в первый рабочий год) наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию некоторых работников, в т.ч. женщин, имеющих двоих и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 166 ТК). Коллективным или трудовым договором, соглашением могут быть предусмотрены иные случаи.

Отметим, что наниматель не вправе отказать работнику в предоставлении трудового отпуска в запланированные сроки.

Обратим внимание и на то, что трудовой отпуск предоставляется за рабочий год. Он может предоставляться авансом (например, в начале рабочего года), но рабочий год должен уже начаться. Иными словами, не допускается предоставление трудового отпуска за рабочий год, который еще не начался, даже при согласии нанимателя.

5. Неполный рабочий день (неделя) (ст. 289 ТК)

Можно договориться об установлении неполной рабочей недели или неполного рабочего дня в указанные даты с нанимателем. Он обязан установить неполное рабочее время отдельным категориям работников по их желанию, например, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (в т.ч. находящегося на ее попечении), иным работникам, предусмотренным в колдоговоре, соглашении. Для этого нужно обратиться к нанимателю с письменным заявлением, на основании которого издается приказ (распоряжение).

6. Неоплачиваемый день отдыха

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха (ст. 69 ТК). При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (1 день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

Чтобы получить день отдыха в будние дни, можно заранее договориться с нанимателем о работе сверхурочно или в выходной день (с отражением в табеле учета рабочего времени), а затем получить компенсацию – неоплачиваемый день отдыха.

7. Использование дней отдыха, предоставляемых донорам (ст.ст. 31, 311 Закона «О донорстве крови и ее компонентов»)

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Итак, свободный день, чтобы проводить ребенка в школу, можно получить за счет таких механизмов, как запланированный трудовой отпуск, дополнительный свободный от работы день в неделю (месяц), неполная рабочая неделя или полученный по договоренности трудовой, социальный отпуск. Согласовывать с нанимателем дни освобождения от работы придется в большинстве случаев, причем желательно сделать это заранее.

Такой день может быть оплачиваемым либо без сохранения зарплаты. Кроме того, при решении данного вопроса не следует ограничиваться нормами ТК. Некоторые дополнительные гарантии могут быть закреплены в ЛНПА.

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист