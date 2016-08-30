НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (22.08.2016 – 26.08.2016)

Указ Президента от 23.08.2016 № 316 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь » (рег. № 1/16602 от 24.08.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 65, с. 2.

Вступает в силу с 1.10.2016 г.

Указ Президента от 25.08.2016 № 319 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16605 от 26.08.2016)

Изменения и дополнения внесены в:

– Положение об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 10.01.2005 № 9;

– Указ Президента от 16.05.2005 № 225 «О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности»;

– Указ Президента от 14.02.2006 № 97 «Об утверждении перечня ритуальных услуг, работ по уходу за могилами, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость»;

– Указ Президента от 16.01.2009 № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»;

– Указ Президента от 1.03.2010 № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»;

– перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

Также признан утратившим силу Указ Президента от 9.03.2016 № 92 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары».

Основные положения вступили в силу с 28.08.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 18.08.2016 № 651 «Об утверждении Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг» (рег. № 5/42500 от 22.08.2016)

Положением определяются порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в т.ч. порядок выдачи квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, условия и порядок приостановления и прекращения действия этого аттестата.

Установлено, что лицам, прошедшим аттестацию, выдаются квалификационные аттестаты:

– первой категории – на совершение действий в рамках осуществления всех видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, в качестве работника, в том числе руководителя, профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента;

– второй категории – на совершение действий в рамках осуществления одного или нескольких видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами), в качестве работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента;

- третьей категории – на совершение действий в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента либо профессионального участника рынка ценных бумаг;

– категории «С» – специальный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, выдаваемый временному (антикризисному) управляющему, участвующему в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) профессионального участника рынка ценных бумаг.

Квалификационный аттестат выдается сроком на 5 лет, затем срок действия аттестата может продлеваться на тот же срок неоднократно.

Вступило в силу с 24.08.2016 г.

От 18.08.2016 № 652 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/42501 от 22.08.2016)

Во исполнение подп. 3.1 п. 3 Директивы Президента от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» внесены изменения в:

– Положение о порядке ведения электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, утв. постановлением Совмина от 6.07.2011 № 912;

– единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Основные положения документа вступили в силу с 24.08.2016 г.

От 19.08.2016 № 654 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522» (рег. № 5/42504 от 22.08.2016)

Незначительные изменения претерпело постановление Совмина от 21.11.2003 № 1522 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460», определяющие порядок подготовки, рассмотрения, одобрения и регистрации проектов (программ) международной технической помощи.

Вступило в силу с 24.08.2016 г.

От 19.08.2016 № 655 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 482 и от 17 мая 2004 г. № 576» (рег. № 5/42505 от 22.08.2016)

Изменения вносятся в:

– постановление Совмина от 28.04.2004 № 482 «Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды и использования данных этих мониторингов»;

– Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его данных, утв. постановлением Совмина от 17.05.2004 № 576.

Вступило в силу с 23.08.2016 г.

От 19.08.2016 № 658 «О кредитовании рыбоводных организаций» (рег. № 5/42510 от 22.08.2016)

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» предлагается предоставить в 2016 г. кредиты рыбоводным организациям согласно приложению 1 к этому нормативному акту на срок до двух лет и рыбоводным организациям согласно приложению 2 к этому нормативному акту на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за приобретенные в 2016 г. комбикорма для рыбы. Определено, что указанные кредиты предоставляются в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2016 году, предусмотренных на текущую деятельность организаций агропромышленного комплекса в соответствии с постановлением Совмина от 8.02.2016 № 103 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2016 году», с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации в соответствии с постановлением.

Вступило в силу с 25.08.2016 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.

От 19.08.2016 № 659 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780» (рег. № 5/42511 от 22.08.2016)

Изменения и дополнения вносятся в Положение о порядке изменения целевого назначения земельных участков, утв. постановлением Совмина от 30.12.2011 № 1780. В частности, устанавливается, что не допускается изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, земельных участков, предоставленных для строительства (строительства и обслуживания) капитальных строений (зданий, сооружений), до завершения их строительства, а также земельных участков, предоставленных гражданам как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до истечения восьми лет со дня государственной регистрации жилых домов, возведенных на таких земельных участках.

Основные положения документа вступили в силу с 25.08.2016 г.

От 22.08.2016 № 662 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/42517 от 24.08.2016)

Изменения и дополнения вносятся в:

– Правила оказания услуг электросвязи, утв. постановлением Совмина от 17.08.2006 № 1055;

– единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Подробнее см. «ЭГ» № 65, с. 2.

Вступает в силу с 18.09.2016 г.

От 22.08.2016 № 664 «Об утверждении Концепции создания мощностей по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов и его использования» (рег. № 5/42518 от 24.08.2016)

Целью Концепции является определение условий и направлений расширения сфер применения твердых коммунальных отходов (ТКО) путем внедрения технологий и оборудования по производству RDF-топлива для его последующего использования на цементных заводах (для снижения себестоимости производства цемента), в коммунальной теплоэнергетике в качестве возобновляемого источника энергии (местного вида топлива), что обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду и сокращение объемов захоронения ТКО в соответствии с целевыми показателями Концепции.

Вступает в силу с 24.08.2016 г.

От 23.08.2016 № 667 «О размере лесосечного фонда на 2017 год и объемах реализации древесины на корню из лесосечного фонда по таксовой стоимости в 2017 году» (рег. № 5/42522 от 25.08.2016)

Вступает в силу с 25.08.2016 г.

МИНФИН

Пост. от 15.08.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 54» (рег. № 8/31218 от 25.08.2016)

Изменения вносятся в Инструкцию о порядке установления и применения цен на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из него, а также на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), утв. постановлением Минфина от 11.07.2011 № 54.

Вступило в силу с 28.08.2016 г.

МИНТОРГ

Пост. от 30.05.2016 № 20 «О технологических требованиях к организации процессов продажи товаров в розничных торговых объектах» (рег. № 8/31206 от 23.08.2016)

Постановлением утверждена Инструкция об организации процессов продажи товаров в розничных торговых объектах, которая определяет технологические требования к организации процессов продажи товаров в розничных торговых объектах, за исключением торговых автоматов.

Вступило в силу с 26.08.2016 г.

Пост. от 8.08.2016 № 26 «О внесении изменений в постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 12 января 2015 г. № 1» (рег. № 8/31217 от 25.08.2016)

В новой редакции изложены приложения 1 и 2 к постановлению Минторга от 12.01.2015 № 1 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов».

Вступает в силу с 1.10.2016 г.

МИНЮСТ

Пост. от 17.08.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 марта 2014 г. № 58» (рег. № 8/31208 от 23.08.2016)

Изменения внесены в Инструкцию о порядке выдачи (отказа в выдаче) свидетельства об аттестации риэлтера, продления срока действия свидетельств об аттестации юриста и об аттестации риэлтера, внесения в них изменений, выдачи их дубликатов, прекращения их действия, вынесения предупреждения обладателю этих свидетельств, утв. постановлением Минюста от 7.03.2014 № 58.

Вступило в силу с 26.08.2016 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 3.08.2016 № 39 «Об установлении формы справки о состоянии расчетов по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (рег. № 8/31212 от 25.08.2016)

Вступило в силу с 28.08.2016 г.

Пост. от 4.08.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 декабря 2009 г. № 146» (рег. № 8/31213 от 25.08.2016)

Изменения внесены в постановление Минтруда и соцзащиты от 14.12.2009 № 146 «Об утверждении состава потребительских корзин и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».

Вступило в силу с 28.08.2016 г.