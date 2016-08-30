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№66 (1973) от 30.08.2016

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№66 (1973) от 30.08.2016

29 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Старый вариант

30.08.2016

Куда следует вносить запись о повышении квалификации в трудовую книжку старого образца?

Запись о повышении квалификации работника вносится в трудовую книжку в соответствии с Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 «О трудовых книжках» (далее – Инструкция № 40 и постановление № 40 соответственно).

Согласно п. 9 Инструкции № 40 в трудовую книжку вносятся, в частности, сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке.

Сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке (далее – обучение) работника в период работы у данного нанимателя вносятся в раздел «Сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке» трудовой книжки (п. 49 Инструк...

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