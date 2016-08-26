Беларусь и Россия согласовали на рабочем уровне новый порядок формирования цен на газ, сообщает «КоммерсантЪ». Она будет рассчитываться, исходя из средней цены на газ в РФ в рублях, а не в долларах, с повышающим коэффициентом. В результате российский газ подешевеет в 2017 г. почти на 30%, до 6 тыс. RUB за 1 тыс. м3. В дальнейшем стоимость газа в наших странах продолжит сближаться и к 2025 г. должна выйти на единый уровень.

В результате длительных переговоров Минск и Москва предварительно согласовали новую схему ценообразования на российский газ. Предполагается, что цена на российский газ снизится с нынешних 132 USD за 1 тыс.м3 примерно до 100 USD (уровень 2007 г.), а алгоритм ее определения полностью изменится. Сейчас цена на газ, поставляемый «Газпромом» своей дочерней компании ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», рассчитывалась по формуле, определенной условиями соглашения, исходя из цены газа на Ямале в долларовом выражении, расходов на транспортировку до Беларуси, хранение и реализацию в республике. Новая формула будет формироваться в рублях, что снизит валютные риски для нашей страны.

До конца текущего года будет действовать твердая цена в 6,3 тыс. RUB за 1 тыс. м3. С 2017 года цена газа для Беларуси будет определяться по средней цене по единой системе газоснабжения (ЕСГ) России (примерно 4,05 тыс. RUB. за 1 тыс. м3), умноженной на повышающий коэффициент 1,48 – всего около 6 тыс. RUB за 1 тыс. м3. Использование таких индикаторов позволяет России постепенно отменить регулирование оптовых цен на газ, не тратя время на корректировки соглашений.

В дальнейшем повышающий коэффициент будет постепенно уменьшаться, и к 2025 году (когда в ЕАЭС должны быть создан единый газовый рынок) станет равным единице. С этого момента Беларусь будет получать газ в среднем по той же цене, что и российские потребители. Также предполагается, что межправительственное соглашение 2011 года будет изменено: из него исчезнет упоминание о переходе России на равнодоходные цены на газ, которое стало поводом для споров в текущем году.

Если новые условия будут утверждены, Беларусь оплатит долг перед "Газпромом", который за 6 месяцев достиг почти 300 млн. USD, а также пени, по старой цене, а Россия полностью возобновит приостановленные поставки нефти. Правда, стороны еще не договорились, с какого момента применяются новые условия. Минск предлагает применять их с 1 июля, российская сторона — с 1 августа.

Таким образом, белорусским властям удалось добиться более сбалансированных и выгодных условий поставок газа, что позволит существенно сократить энергетические издержки и отток валюты из страны. Кроме того, получено заверение о полном выравнивании цен с российскими к 2025 году. Это дает основания надеться на создание единого рынка электроэнергии наших стран в рамках ЕАЭС, на котором белорусские электростанции сохранят свою конкурентоспособность по сравнению с российскими. Потери "Газпрома" от нового соглашения в Москве надеются компенсировать в будущем за счет роста цены на нефть и укрепления рубля.

Теперь новую схему, согласованную в рабочем порядке, предстоит утвердить на высшем уровне. Правда, в Минэнерго и самом "Газпроме" ситуацию пока не комментируют.

По мнению аналитиков, подобное соглашение было неизбежным. Ведь цена на газ для Беларуси по старой формуле почти сравнялась с ценами на спотовом рынке Евросоюза, что ставило под угрозу курс на интеграцию в рамках ЕАЭС. Кроме того, низкие цены на нефть и рост конкуренции на газовом рынке ЕС резко повысили для «Газпрома», важность сохранения отношений с потребителями как в СНГ, так и в самой России. Например, по оценкам Fitch в 2015 г. средняя цена для Европы составляла 246 USD за 1 тыс. м3, что в 4 раза выше среднероссийской (59 USD), а экспортный нетбэк (цена минус экспортная пошлина и транспортные расходы) – в 2,2 раза. В текущем году экспортный нетбэк уменьшился до 85 USD, что всего в 1,5 раз больше внутренних цен, а сейчас разрыв составляет всего 40%. По расчетам Fitch, в 2017 и 2018 гг. нетбэк останется в 1,5 раза выше внутренних цен, в 2019 г. – в 1,6 раза. При этом, даже если европейские цены на газ, достигнув дна в 2016 г., начнут восстанавливаться вслед за ценами на нефть, то вряд ли они вернутся к значениям 2011–2014 гг.

Кирилл Прудников

Справка «ЭГ»

Согласно опубликованной отчетности, в I полугодии 2016 г. «Газпром» реализовал в дальнее зарубежье 84,95 млрд.м3 природного газа, в т.ч. в Западную Европу – 69,8 млрд. м3, на территории стран бывшего СССР, за исключением России – 15,5 млрд. м3, в т.ч. в Беларусь – 9,2 млрд.м3, Украину – 1,2 млрд., Молдову – 1,5 млрд., Литву 0,35 млрд., Латвия 0,52 млрд., Эстонию 0,13 млрд., Казахстан 1,7 млрд., Армению 0,82 млрд., Грузию 0,05 млрд. м3.